Стягують на Донбас? У Росії потрапив на відео ешелон військової техніки

На залізничній станції Поворине у Воронезькій області (Російська Федерація) був помічений ешелон військової техніки.
Він потрапив на камери 3 жовтня. Відео переміщення з'явилося на сторінці "Записки мисливця" у Twitter (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
Крім того, інформацію про перекидання техніки до кордонів України опублікував і військовий експерт Влад Волошин. Так, він показав карту пересування ешелону російських окупантів.
Переміщення ешелону з технікою РФ під Воронежем
Facebook Влада Волошина
Переміщення ешелону з технікою РФ під Воронежем
Facebook Влада Волошина
Також експерт опублікував фото розвантаження російської військової техніки на станції Маслівка у тій же Воронезькій області.
"До кордону з Україною 98 кілометрів. 6 жовтня, розвантаження ешелону з бронетехнікою, танками Т-72", – написав Волошин.
Розвантаження військової техніки в Маслівці
Facebook Влада Волошина
Розвантаження військової техніки в Маслівці
Facebook Влада Волошина
Розвантаження військової техніки в Маслівці
Facebook Влада Волошина
Розвантаження військової техніки в Маслівці
Facebook Влада Волошина
Розвантаження військової техніки в Маслівці
Facebook Влада Волошина
За його словами, ситуація ускладнюється ще й тим, що 5 жовтня скупчення російських військових і бойової техніки було зафіксовано одразу в трьох місцях поблизу кордону України та Білорусі під Гомелем.
Скупчення техніки РФ у Білорусі
Facebook Влада Волошина
Скупчення техніки РФ у Білорусі
Facebook Влада Волошина
Скупчення техніки РФ у Білорусі
Facebook Влада Волошина
#BREAKING Залізнична станція Маслівка (Воронежская область) (06.10.19) # Воронеж #Russia pic.twitter.com/gmfBnWlsXZ- Записки мисливця (@galandecZP) October 6, 2019
#BREAKING Залізнична станція Поверни (Воронежская область) (03.10.19) # Воронеж #Russia pic.twitter.com/liB1OsSPtt- Записки мисливця (@galandecZP) October 6, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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У липні в мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.
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