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10 жовтня • оновлено в 14:04
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/ Розслідування

Стягують на Донбас? У Росії потрапив на відео ешелон військової техніки

4.2т Читати матеріал російською

На залізничній станції Поворине у Воронезькій області (Російська Федерація) був помічений ешелон військової техніки.

Він потрапив на камери 3 жовтня. Відео переміщення з'явилося на сторінці "Записки мисливця" у Twitter (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, інформацію про перекидання техніки до кордонів України опублікував і військовий експерт Влад Волошин. Так, він показав карту пересування ешелону російських окупантів.

Переміщення ешелону з технікою РФ під Воронежем

Переміщення ешелону з технікою РФ під Воронежем

Facebook Влада Волошина

Переміщення ешелону з технікою РФ під Воронежем

Переміщення ешелону з технікою РФ під Воронежем

Facebook Влада Волошина

Також експерт опублікував фото розвантаження російської військової техніки на станції Маслівка у тій же Воронезькій області.

"До кордону з Україною 98 кілометрів. 6 жовтня, розвантаження ешелону з бронетехнікою, танками Т-72", – написав Волошин.

Розвантаження військової техніки в Маслівці

Розвантаження військової техніки в Маслівці

Facebook Влада Волошина

Розвантаження військової техніки в Маслівці

Розвантаження військової техніки в Маслівці

Facebook Влада Волошина

Розвантаження військової техніки в Маслівці

Розвантаження військової техніки в Маслівці

Facebook Влада Волошина

Розвантаження військової техніки в Маслівці

Розвантаження військової техніки в Маслівці

Facebook Влада Волошина

Розвантаження військової техніки в Маслівці

Розвантаження військової техніки в Маслівці

Facebook Влада Волошина

За його словами, ситуація ускладнюється ще й тим, що 5 жовтня скупчення російських військових і бойової техніки було зафіксовано одразу в трьох місцях поблизу кордону України та Білорусі під Гомелем.

Скупчення техніки РФ у Білорусі

Скупчення техніки РФ у Білорусі

Facebook Влада Волошина

Скупчення техніки РФ у Білорусі

Скупчення техніки РФ у Білорусі

Facebook Влада Волошина

Скупчення техніки РФ у Білорусі

Скупчення техніки РФ у Білорусі

Facebook Влада Волошина

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Російська воєнна загроза Війна на Донбасі
Особа
Влад Волошин
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Российская армия на сегодня является самой бесподобной армией в мире, благодаря постоянной боевой подготовке. Переброска подразделений один из самых сложных элементов боевой подготовки, в ходе которой, отрабатывается не только слаживание экипажей и подразделений, но и совместные действия объектов транспортной инфраструктуры. Успех достигается постоянными тренировками.
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
вывсеврете, ихтамнет, гдедоказательства, кругомвраги и ваще масковия - самая мирная бензоколонка в мире!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Пацак Йуханиди, эпилептик,тебя почему так штырит?
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Раббит Сергей
Раббит Сергей
Вот почему вам, пи..рам, так хочется чьей-то крови?
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