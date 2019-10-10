Стягують на Донбас? У Росії потрапив на відео ешелон військової техніки

На залізничній станції Поворине у Воронезькій області (Російська Федерація) був помічений ешелон військової техніки.

Він потрапив на камери 3 жовтня. Відео переміщення з'явилося на сторінці "Записки мисливця" у Twitter (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, інформацію про перекидання техніки до кордонів України опублікував і військовий експерт Влад Волошин. Так, він показав карту пересування ешелону російських окупантів.

Переміщення ешелону з технікою РФ під Воронежем Facebook Влада Волошина

Переміщення ешелону з технікою РФ під Воронежем Facebook Влада Волошина

Також експерт опублікував фото розвантаження російської військової техніки на станції Маслівка у тій же Воронезькій області.

"До кордону з Україною 98 кілометрів. 6 жовтня, розвантаження ешелону з бронетехнікою, танками Т-72", – написав Волошин.

Розвантаження військової техніки в Маслівці Facebook Влада Волошина

Розвантаження військової техніки в Маслівці Facebook Влада Волошина

Розвантаження військової техніки в Маслівці Facebook Влада Волошина

Розвантаження військової техніки в Маслівці Facebook Влада Волошина

Розвантаження військової техніки в Маслівці Facebook Влада Волошина

За його словами, ситуація ускладнюється ще й тим, що 5 жовтня скупчення російських військових і бойової техніки було зафіксовано одразу в трьох місцях поблизу кордону України та Білорусі під Гомелем.

Скупчення техніки РФ у Білорусі Facebook Влада Волошина

Скупчення техніки РФ у Білорусі Facebook Влада Волошина

Скупчення техніки РФ у Білорусі Facebook Влада Волошина

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія розмістила два ешелони військової техніки біля станції Каменська Ростовської області, за 20 кілометрів від кордону з Україною.

Раніше терористи "ДНР" засвітили важку військову техніку, отриману від Росії.

У липні в мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!