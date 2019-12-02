Стягнули техніку: Звіробій налякала керівництво ДБР. Фотофакт

Під Державне бюро розслідувань, де очікують прибуття на допит волонтерки й учасниці війни на Донбасі Марусі Звіробій, зігнали військову техніку.

Про це повідомив на сторінці в Facebook засновник громадської організації "State Watch" Олександр Лемен.

"Звіробій "налякала" керівництво ДБР навіть більше, ніж прихід Петра Порошенка. Добре, що танки під будівлю на Петлюри не зігнали. Або артилерію розмістили біля Південного вокзалу, невеликими залпами вгамовували учасників процесу", – зіронізував він.

У ДБР злякалися Звіробій ФБ Олександра Леменова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада, детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до Звіробій. Волонтерка не хотіла їм відчиняти, повідомляючи, що викликала адвоката. На що правоохоронці погрожували виламати двері. Після цього Звіробій впустила детективів, які пред'явили постанову суду та свої службові посвідчення.

Пізніше Звіробій жорстко відреагувала на обшуки, які у неї провело ДБР, і грізно звернулася до президента України Володимира Зеленського.

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