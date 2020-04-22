Головна Новини
22 квітня • оновлено в 14:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Стягнули артилерію і "полюють" на людей: розвідка України розсекретила "карантин" терористів

1.6т
Читати матеріал російською

Російські терористи на Донбасі продовжують використовувати період карантину через коронавірус для дестабілізації на фронті.

Як повідомляється у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міноборони України, окупанти встановлюють додаткові мінні поля, в тому числі на потенційних ділянках розведення військ, в безпосередній близькості від доріг і сільськогосподарських угідь.

При цьому мінування ворогом території здійснюється з використанням заборонених протипіхотних мін ПМН і МОН.

Крім того, противник продовжує утримувати на прихованих вогневих позиціях 122-мм гаубиці Д-30 і самохідні артилерійські установки "Гвоздика" з порушенням відстаней відведення важкого озброєння. Військову техніку окупанти розмістили в районах населених пунктів: Біле (Лутугинський район Луганської області), Бугаївка (Перевальський район Луганської області), а також поблизу лінії зіткнення.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

ZN.UA

"Також російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп і снайперських пар. Зокрема, на цьому тижні окупанти проводили активну підготовку за межами полігонів. Також противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту в передових підрозділах, в тому числі боєприпасами для стрілецької зброї і гранатометів", – повідомила українська розвідка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розвідка дізналася, що терористи "Л/ДНР" активно зайнялися вербуванням українців, які через карантин повернулися із заробіток в Росії на Донбас. Російські окупанти вирішили скористатися пандемією і розгорнули цілу рекрутингову кампанію на тимчасово окупованих територіях.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Міністерство оборони України Головне управління розвідки
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
каратели не люди... нех шастать...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • Названо найбільш ймовірний спосіб заразитися коронавірусом.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги