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13 грудня • оновлено в 13:06
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"Створює нову державу": розкрито план Путіна щодо України

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Для того, щоб зберегти владу після 2024 року, президент Росії Володимир Путін може піти на створення нової держави.

Але оскільки Білорусь пручається такій "інтеграції", президент РФ може використати замість неї тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Таку гіпотезу у своєму відеоблозі на YouTube озвучив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"Ви ж знаєте цю версію про те, що нібито Путін хоче створити якусь мегадержаву з республікою Білорусь і очолити її. І в такий спосіб вирішити проблему 2024 року, тому що навіть за російською конституцією він вже не має права далі обиратися. Але Лукашенко опирається. І ось коли я слухав Путіна в Парижі, то у мене виникла думка: він випадково не збирається створити якусь нову державу Росії та окупованих частин Донбасу? Так з'явиться теж нова державна структура", – пояснив її він.

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Водночас, підкреслив Цимбалюк, таким планом Путін може надати собі ведмежу послугу, адже згодом терористичні гнізда "Л/ДНР" можуть погубити і свого творця – Росію.

"Єдина проблема, що в такому разі президент Росії може стати головою утворення не дуже здорового. Тому що окуповані частини, куди вони привезли найогидніший вид "русского міра", він просто отруїть весь організм", – робить висновок журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • командувач Української добровольчої армії, ексочільник "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що в Кремлі нібито існує "план ліквідації України до 2024 року".

  • Нагадаємо, 7 грудня президенти Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели п'ятигодинні переговори в Сочі і розійшлися, не зробивши ніяких заяв перед журналістами.

  • Перед цим президент Білорусі заявив, що країна не збирається "здавати" незалежність і суверенітет, а також входити до складу будь-якої іншої держави, зокрема Росії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
ДНР
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