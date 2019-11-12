Стріляв першим: у вбивстві адвоката зі справи Вороненкова з’явилися нові подробиці

Адвоката Святослава Пархоменка, котрий захищав підозрюваних у причетності до вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, застрелили на Житомирщині під час конфлікту, який спалахнув на полюванні між єгерями та мисливцями.

Вони нібито зайшли на територію приватного господарства, власники якого запідозрили їх у браконьєрстві. Між ними зав'язалася сварка, яка закінчилася перестрілкою і смертю. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За даними правоохоронців, саме Пархоменко, котрий орендував землю під мисливські угіддя і був із єгерями, першим відкрив вогонь із незареєстрованої зброї. Його ж застрелив поранений мисливець — відповівши пострілом на постріл. Адвокат загинув на місці. Інший потерпілий нині перебуває у реанімаційному відділені інтенсивної терапії — у стабільно важкому стані.

На Житомирщині вбили адвоката Святослава Пархоменка Колаж

На тому, що мисливці зайшли на територію приватного мисливського угіддя, наголошують і в ГО "Радомишльські мисливці", яку очолював Пархоменко. Мовляв, оскільки ця територія їхня, за можливість полювати там необхідно заплатити щонайменше дві, а максимум — 15 тисяч гривень.

ГО "Радомишльські мисливці" ТСН

Погоджуються із такою думкою і в поліції, підкреслюючи, що для полювання на подібній території мисливці обов’язково мали б зареєструватися і отримати ліцензію. Однак у фігурантів цієї справи таких дозволів не виявилося, відтак між чоловіками виникла суперечка, яка й переросла у трагедію. Тож убивство Святослава Пархоменка із його адвокатською діяльністю не пов'язують.

Місце вбивства адвоката Святослав Пархоменка zt.npu.gov.ua

"Попередньо встановлено, що першим здійснив постріли з пістолета Browning директор ГО "Радомишльські мисливці". Після цього особа, яка перебуває зараз у лікарні, зробила постріли у відповідь, чим нанесла поранення директору, у результаті чого він помер. Ситуацію пояснювали емоційністю людей. І одна, й інша були досить емоційними. А деякі з них — ще й у стані алкогольного сп'яніння", — зазначив керівник Коростишівського райвідділу поліції Дмитро Геращенко.

Вилучений із місця вбивства транспортний засіб zt.npu.gov.ua

Водночас один із мисливців, який перебував неподалік місця конфлікту, зі свого боку запевняє, що сварки не бачив, натомість чув тільки один постріл із рушниці.

За його словами, мисливці полювали лише у Коростишівському районі й на територію приватних угідь у Радомишльському не заходили.

"Я знаю, де я був, можу слідчим показати. То наша територія, я її дуже добре знаю", — переконує мисливець Борис.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 листопада у лісовому масиві на кордоні Коростишівського й Радомишльського районів Житомирської області вбили адвоката Святослава Пархоменка, який захищав підозрюваних у причетності до вбивства ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова у 2017 році.

В Україні бурхливо відреагували на вбивство адвоката Святослава Пархоменка. Він був захисником підозрюваного у вбивстві Вороненкова харків'янина Олександра Лося. Багато користувачів зв'язали смерть юриста саме з цією справою.

Поліція як основну версію вбивства Пархоменка розглядає конфлікт між браконьєрами та єгерями. Про це в ефірі ObozTV розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко, коментуючи загибель адвоката.

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