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25 жовтня • оновлено в 15:27
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Стрілянина в Харкові: опубліковані перші фото й відео з місця вбивства

2.1т Читати матеріал російською

У Харкові в п'ятницю, 25 жовтня, біля супермаркету "Восторг" трапилася стрілянина. У мережі опублікували фото й відео з місця НП.

За інформацією джерел, це був замах на кримінального авторитета на прізвисько "Жора", передає 057.ua.

Внаслідок стрілянини загинув один нападник, його подільник поранений і перебуває в лікарні. Сам об'єкт нападу з місця пригоди зник.

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Інсайдер UA

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Інсайдер UA

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Інсайдер UA

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня поліція влаштувала погоню за озброєними злочинцями в Дніпрі. Правоохоронці переслідували підозрюваних у побитті таксиста і крадіжці автомобіля.

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Тема
Стрілянина на Клочковській в Харкові
Місце
Україна Харків
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