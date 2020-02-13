Стріляли з вертольота: в ОБСЄ заявили про агресію РФ проти кораблів ВМС

Україна в ОБСЄ заявила, що катер "Бердянськ" був пробитий бронебійним снарядом, випущеним із російського вертольота Ка-52, що підтверджує агресивний характер нападу РФ на кораблі ВМС у листопаді 2018 року.
Гучну заяву зробив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання форуму ОБСЄ зі співпраці в галузі безпеки, передає "Укрінформ".
"Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи ушкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року. Ці кораблі були повернуті Росією в Україну в листопаді минулого року відповідно до обов'язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Пробоїна у бронетанковому катері "Бердянськ" виникла в результаті прямого влучання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії", – сказав він.
Україна в ОБСЄ заявила про агресію РФ проти кораблів ВМС
За словами Лоссовського, ці докази "чітко підтверджують агресивний і незаконний характер дій, які Росія вчинила в Чорному морі у листопаді 2018".
Інші два кораблі "Яни Капу" і "Нікополь" були відправлені на завод для ремонту.
Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпеки співпраці детальну інформацію про серйозні пошкодження і факти мародерства, вчинені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.
Україна в ОБСЄ заявила про агресію РФ проти кораблів ВМС
delo.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх у московську в'язницю, звинувативши у "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві й Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони пішли Керченською протокою у бік Чорного моря на зустріч із рятувально-буксирним загоном ВМС України.
20 листопада в Очаків (Миколаївська область) прибули українські військові кораблі, які були захоплені Росією в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.
Стало відомо, що Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені в листопаді 2018 року, збитків на суму понад 55,5 млн гривень.
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