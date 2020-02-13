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13 лютого • оновлено в 16:23
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Стріляли з вертольота: в ОБСЄ заявили про агресію РФ проти кораблів ВМС

25.6т
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Україна в ОБСЄ заявила, що катер "Бердянськ" був пробитий бронебійним снарядом, випущеним із російського вертольота Ка-52, що підтверджує агресивний характер нападу РФ на кораблі ВМС у листопаді 2018 року.

Гучну заяву зробив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання форуму ОБСЄ зі співпраці в галузі безпеки, передає "Укрінформ".

"Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи ушкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року. Ці кораблі були повернуті Росією в Україну в листопаді минулого року відповідно до обов'язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Пробоїна у бронетанковому катері "Бердянськ" виникла в результаті прямого влучання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії", – сказав він.

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Україна в ОБСЄ заявила про агресію РФ проти кораблів ВМС

Україна в ОБСЄ заявила про агресію РФ проти кораблів ВМС

За словами Лоссовського, ці докази "чітко підтверджують агресивний і незаконний характер дій, які Росія вчинила в Чорному морі у листопаді 2018".

Інші два кораблі "Яни Капу" і "Нікополь" були відправлені на завод для ремонту.

Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпеки співпраці детальну інформацію про серйозні пошкодження і факти мародерства, вчинені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.

Україна в ОБСЄ заявила про агресію РФ проти кораблів ВМС

Україна в ОБСЄ заявила про агресію РФ проти кораблів ВМС

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Стало відомо, що Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені в листопаді 2018 року, збитків на суму понад 55,5 млн гривень.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Загострення в Азовському морі Російсько-український конфлікт
Теги
ОБСЄ Керченська протока
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Два вывода: 1. Лаптям - торба 2. Лапти с пяти метров в амбар не попадут. Обезьяна с гранатой!!!)))
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Какой заголовок мощный!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
И визг xoxол-свиней нам сладок и приятен))!
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