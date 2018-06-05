УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Стріляли по ногах: на Одещині скоїли замах на мільйонера

1.5тЧитати новину російською

В Одеській області в ніч на 5 червня невідомі зловмисники стріляли в депутата Чорноморської міської ради Сергія Червачова.

Як повідомляє "Думская" з посиланням на джерела в поліції, зловмисники зробили кілька пострілів з травматичного пістолета депутату по ногах.

(Новина доповнена подробицями)

В поліції області вже розслідують інцидент. Зазначається, що 54-річного чоловіка госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.

Сергій Червачов

Новини
Під Києвом вбили колишнього депутата: подробиці і фото

"Попередньо встановлено, що подія сталася близько першої години ночі біля будинку потерпілого. До його автомобіля підбіг невідомий і, зробивши кілька пострілів із травматичної зброї через відкрите водійське вікно, з місця пригоди зник", - сказано у повідомленні поліції на Facebook.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", поранення отримав депутат Сергій Червачев, який очолює земельну комісію Чорноморської міськради і є великим бізнесменом.

У його декларації за 2017 рік зазначені понад мільйон гривень доходу від підприємництва, заощадження в розмірі $110 тис. і велика кількість земельних ділянок та автомобілів.

Сергій Червачов

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня у Черкасах вбили депутата обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру.

Місце
Україна
Об'єкти
депутатстрілянина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги