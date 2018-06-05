Стріляли по ногах: на Одещині скоїли замах на мільйонера

В Одеській області в ніч на 5 червня невідомі зловмисники стріляли в депутата Чорноморської міської ради Сергія Червачова.

Як повідомляє "Думская" з посиланням на джерела в поліції, зловмисники зробили кілька пострілів з травматичного пістолета депутату по ногах.

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В поліції області вже розслідують інцидент. Зазначається, що 54-річного чоловіка госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.

Сергій Червачов

"Попередньо встановлено, що подія сталася близько першої години ночі біля будинку потерпілого. До його автомобіля підбіг невідомий і, зробивши кілька пострілів із травматичної зброї через відкрите водійське вікно, з місця пригоди зник", - сказано у повідомленні поліції на Facebook.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", поранення отримав депутат Сергій Червачев, який очолює земельну комісію Чорноморської міськради і є великим бізнесменом.

У його декларації за 2017 рік зазначені понад мільйон гривень доходу від підприємництва, заощадження в розмірі $110 тис. і велика кількість земельних ділянок та автомобілів.

Сергій Червачов

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня у Черкасах вбили депутата обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру.