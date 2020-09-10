Стрєлков розповів про масові підриви терористів "Л/ДНР" на своїх мінах

Ексватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розкрив масштабні втрати терористів "ДНР" під час перемир'я.

Причина – підрив на власних мінах, написав він на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Скріншот повідомлення бойовика оприлюднив у Telegram блогер Vitauskas.

"Зведення по "ДНР": загальні втрати за три підриви: 27 осіб "200-300". 10 "200-х" так ніби й залишилися без змін. Може бути, що загиблих більше на 2-3 особи за рахунок померлих у шпиталях", – написав Гіркін.

Крім того, він обурився через те, що ЗСУ успішно розсекречують мінні поля окупантів, а ватажки "Л/ДНР" ніяк не можуть цьому зашкодити.

"Командуванню в тилу це і не потрібно (більшість "кураторів" негайно почне "стрімкий наступ до кордону" у разі повномасштабної атаки противника). Йде добре спланована підготовка до штурму", – злякався Гіркін, натякнувши, що сили терористів і захисників України вже нерівні.

Блогер Vitauskas із сарказмом прокоментував панічний пост Гіркіна, зазначивши, що сучасні російські бойовики продовжують практику своїх радянських попередників.

"Славних дорогами "дідів"! Російські терористи відповідно до досвіду "великого полководця" Жукова вирішили розмінувати свої мінні поля особовим складом. В результаті 27 терористів виведені з ладу. 10 – відкобзонилися, інші поки ні", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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