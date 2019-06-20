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"Стратити!" Україну "підірвало" звіряче вбивство 11-річної Даші

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Українці бурхливо відреагували на звістку про звіряче вбивство 11-річної Даші Лук'яненко на Одещині.

Згідно з результатами опитування на OBOZREVATEL, більшість вважає, що такі випадки тільки доводять необхідність повернення смертної кари в нашій країні.

Зокрема, редакція запитала читачів про те, як уникнути подібних трагедій. 47% відповіли: "повернути смертну кару". Ще 30% сказали, що необхідно взяти контроль над педофілами й убивцями у власні руки.

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15% виступили за те, щоб посилити патрулювання вулиць поліцією. І тільки 8% вказали, що "батьки повинні краще стежити за дітьми".

"Стратити!" Україну "підірвало" звіряче вбивство 11-річної Даші

Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваний у вбивстві дівчинки вже затриманий. Місцеві жителі розповіли, що він буквально "жив у телефоні", був відлюдником, а слідчим розповів, що в момент вбивства грав на комп'ютері. Пізніше в Одесі показали його фото.

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
УкраїнаОдеса
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Возвращать смертную казнь не целесообразно.Для умерщвления подобных мудаков есть много возможностей:помещение в общую камеру с "правильными" урками,принудительное лечение с применением малоизученных препаратов,краткосрочная беседа с отцом жертвы,оскопление тупым,ржавым инструментом и т.п.
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ivanov koly
ivanov koly
пожизненное хуже смертной казни. тем более этому выродку 22 года. лет 40 на "крытой" это кошмар
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