За кермом був чиновник: у Хмельницькому сталася ДТП із загиблими

У Хмельницькому сталася масштабна аварія, в якій загинули двоє людей і ще п'ятеро, серед них троє школярів, отримали травми. ДТП сталася в ніч на 30 травня.

Водій легкового автомобіля Nissan не врахував дорожньої обстановки та врізався у лісовоз КамАЗ з причепом, що стояв на узбіччі.

За попередніми даними, за кермом легковика був директор департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, повідомляє сайт "Є" . Видання зазначає, що серед загиблих - чоловік і жінка - завідувачка дошкільним навчальним закладом №53 Наталія Докторук.

Схема ДТП

За даними ГУ Національної поліції Хмельниччини, в результаті цієї аваріі в лікарні перебуває 30-річна жінка і троє дітей у віці 8-11 років, стан здоров'я однієї дитини дуже важкий.

Завідувачка дитсадка Наталія Докторук dnz53khm.blogspot.com

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 10 років в'язниці. Як повідомили у поліції, водій Nissan затриманий, хоча свідчень не дає.

Також повідомимо про інші ДТП, що сталися на українських дорогах 29 травня.

Аварія, аналогічна тій, що трапилася у Хмельницькому, сталася у Самборі Львівської області. Водій Mazda-6 врізався у припаркований на узбіччі ЗІЛ-130. Чоловік загинув на місці події.

Схема ДТП

Ледь не закінчилося трагедією ДТП у селі Лисиничі Львівської області, де водій Renault збив 11-річного хлопчика, що їхав на велосипеді. В результаті школяр отримав травми і був госпіталізований.

Схема ДТП

Ще одна аварія з велосипедистом сталася на вул. Вокзальній у Кропивницькому. Як повідомляють очевидці, невідомий водій "тупо зніс велосипедиста" і зник з місця події. Потерпілий отримав травми, а поліція займається пошуком втікача.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Сумщині п'яний водій насмерть збив 2-річну дитину і втік з місця події.

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