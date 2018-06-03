Війна на дорогах: на Закарпатті сталася кривава ДТП

У селищі Великий Бичків Закарпатської області сталася ДТП, в якій загинули дві людини і ще одна постраждала.

У суботу, 2 червня, автомобіль Ford Focus, в якому знаходилися чоловіки у віці 23-31 рік, на швидкості з'їхав у кювет і врізався в бетонну електроопору.

Удар був такої сили, що передня частина авто перетворилася на купу металу. 23-річні водій і пасажир померли на місці події. Ще один 31-річний пасажир дивом вижив, отримавши численні травми і був госпіталізований до Рахівської районної лікарні. Що стало причиною аварії, поки не відомо.

Повідомимо і про інші смертельні аварії, які сталися в Україні 2 червня.

У Запоріжжі в результаті ДТП загинули 5-річна дівчинка і її мати. Події розвивалися наступним чином: BMW з литовськими номерами під час "гонок" по Набережній на великій швидкості збив жінку з дитиною, які йшли по тротуару.

Як розповіли патрульні поліцейські, які перебували на місці аварії, до приїзду швидкої вони намагалися надати першу допомогу постраждалим, оскільки мати з дитиною ще подавали ознаки життя, проте ті не вижили. Дівчинка померла в автомобілі швидкої, її мати - в реанімації лікарні швидкої допомоги.

За попередньою інформацією водій BMW брав участь в гонках по Набережній разом з іншим автомобілем, і, можливо, не впорався з керуванням, заїхавши на тротуар, збивши людей, і врізавшись в ялинку.

В Одесі жінка на позашляховику RAV-4 збила 4-річну дівчинку, яка з матір'ю переходила дорогу по "зебрі". ДТП сталася на Тирасполському шосе біля біопарку. Як повідомила прес-секретар управління патрульної поліції Одеси Алла Марченко, авто керувала водій 1949 року народження.

"Дівчинка приблизно 4 років загинула на місці події. Жінка - в комі ... На місці ДТП - нерегульований пішохідний перехід", - розповіла Марченко.

У місті Косів Івано-Франківської області 35-річний водій легкового Mercedes на єврономерах порушив правила обгону та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. В результаті водій легковика загинув на місці події.

Facebook Віталій Мацёцький

Facebook Віталій Мацёцький

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті водій легкового автомобіля збив 80-річного велосипедиста і втік , кинувши потерпілого помирати на дорозі. Згодом стало відомо, що водій був у стані наркотичного сп'яніння.

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