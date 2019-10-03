"Страх перед США": Шокін розкрив деталі розслідування проти сина Байдена

Ексгенпрокурор України Віктор Шокін заявив, що припинив розслідування відносно сина віце-президента США Джо Байдена через тиск Штатів.

Колишній глава ГПУ зазначив, що припинив розслідування відносно компанії "Бурісма", членом ради директорів якої був Хантер Байден через "страх перед США", передає Fox News.

Телеканал повідомляє, що у них є записи адвоката американського президента Руді Джуліані, в яких Шокіну наполегливо радили не займатися справою Байдена.

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"Шокін спробував продовжити розслідування, але в червні або липні 2015 року посол США Пайетт сказав йому, що розслідування має проводитися в білих рукавичках, що, за словами Шокіна, означало, що треба нічого не робити", – йдеться в матеріалі.

У записках також стверджувалося, що Шокіну передали, що в процесі розслідування віце-президент розпорядився затримати надання американської допомоги Україні.

Віктор Шокін Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони природи Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, в тому числі компанії Burisma.

У серпні 2017 року прокурора Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевського, генпрокурору Луценко подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.

У 2016 році колишній віце-президент США Джо Байден шантажував влада України відмовою в наданні $ 1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.

3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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