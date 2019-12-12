"Інша країна, яку ніколи не визнаємо": Зеленський чітко пояснив план зі стіною на Донбасі

Зведення стіни на кордоні з окупованим Донбасом є останнім планом для України, який може бути застосований лише в разі, якщо всі інші плани не спрацюють.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, який у четвер, 12 листопада, прийшов на ефір політичного ток-шоу "Право на владу".

"Для мене особисто це не варіант. Але, на жаль, ми повинні розуміти і повинні рухатися. 5 років чекати, стріляти і втрачати наших українців ми не збираємося", – сказав український лідер.

На запитання про соціальні виплати він відповів: "Якщо буде стіна – все, це інша країна, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо...

Ми детально опрацьовували ці плани. Якщо стіна – нам потрібно буде створити всі умови, щоб українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і які відчувають себе дійсно українцями, щоб вони приїхали до нас".

Зеленський додав, що в разі огородження окупованих територій це буде "інша місцевість, на якій будуть тільки бойовики".

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський підтвердив, що подав руку главі РФ Володимиру Путіну на саміті "нормандського формату".

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