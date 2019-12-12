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12 грудня • оновлено в 23:24
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"Інша країна, яку ніколи не визнаємо": Зеленський чітко пояснив план зі стіною на Донбасі

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Зведення стіни на кордоні з окупованим Донбасом є останнім планом для України, який може бути застосований лише в разі, якщо всі інші плани не спрацюють.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, який у четвер, 12 листопада, прийшов на ефір політичного ток-шоу "Право на владу".

"Для мене особисто це не варіант. Але, на жаль, ми повинні розуміти і повинні рухатися. 5 років чекати, стріляти і втрачати наших українців ми не збираємося", – сказав український лідер.

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На запитання про соціальні виплати він відповів: "Якщо буде стіна – все, це інша країна, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо...

Ми детально опрацьовували ці плани. Якщо стіна – нам потрібно буде створити всі умови, щоб українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і які відчувають себе дійсно українцями, щоб вони приїхали до нас".

Зеленський додав, що в разі огородження окупованих територій це буде "інша місцевість, на якій будуть тільки бойовики".

"Інша країна, яку ніколи не визнаємо": Зеленський чітко пояснив план зі стіною на Донбасі

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський підтвердив, що подав руку главі РФ Володимиру Путіну на саміті "нормандського формату".

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика переговори щодо Донбасу
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