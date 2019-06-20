Стежив за дітьми і роздягався: з'ясувалися мерзенні факти про вбивцю Даші Лук'яненко

22-річний Микола Тарасов, який зізнався у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко в Іванівці Одеської області, був помічений за досить дивним заняттями.

Так, місцеві жителі розповіли, що хлопець вів вельми розпусний спосіб життя, пише "Думська". "Бачив, як він стежив за двома школярками. Запитав, навіщо він це робить. Коля не відповів і втік. Мої приятелі подейкують, що бачили, як він роздягався на околиці селища перед дівчатами. Тому з ним ні я, ні мої друзі особливо не спілкувалися ", – розповів Юрій, який особисто знає Миколу. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Тарасові все це заперечують, хоча визнають, що він, дійсно, був замкнутим. Брат підозрюваного Олександр, зокрема, заявив: "Він часом, якщо нікого не хотів бачити, ось цим диваном підпирав двері, щоб ми не заходили".

При цьому знайомий сім'ї уточнює, що у Миколи були "дивацтва" в плані спілкування. "... У звичайному спілкуванні був якийсь сонний. Але збуджувався, якщо розмова заходила про протилежну стать. Весь вільний час проводив біля комп'ютера, грав в DotA, лазив на всіляких сайтах. Іноді допомагав торгувати своїм батькам. Один раз з'їздив до Росії на заробітки, але швидко повернувся. Про його сім'ю в селі всякі нехороші чутки ходили: мовляв, батько років п'ятнадцять тому сидів у в'язниці за згвалтування", – повідомив він.

Незважаючи на те, що батьки стверджують, що вони не знали про скоєне, жителі Іванівки обіцяють, що життя родині Тарасових у селищі не буде.

"Їм обов'язково помстяться, – каже ивановец Леонід. – Спалять будинок, закидають цеглинами. Контейнер їх уже прикрасили написами: "Смерть убивцям". Нехай краще їдуть звідси від гріха подалі, їх тут ненавидять".

Зараз біля будинку, де сталася трагедія, цілодобово чергують наряди поліції – правоохоронці побоюються підпалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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