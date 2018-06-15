Стало відомо, що буде з 4-річною дівчинкою, яку ґвалтували батьки

Чотирирічну дівчинку, з якою батьки вступали в статеві стосунки і знімали на відео, швидше за все відправлять в дитячий будинок.

Про це в коментарі "BBC Україна" 14 червня розповів спікер Нацполіціі України Ярослав Тракало.

За його словами, дитину перевезли до Полтави, оскільки там поліція відкрила кримінальне провадження проти батьків.

З дівчинкою розмовляли психологи, вона буде під постійним наглядом лікарів, зазначив Тракало.

Він також розповів, що розкрити злочин українським правоохоронцям допомогли колеги з Австралії, так як більшу частину порнографічних матеріалів, відзнятих парою, купували саме в цій країні.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві двоє хлопців зґвалтували 12-річну дівчинку в центрі міста .