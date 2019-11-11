Стало відомо про смерть російського терориста "ДНР"

У Росії помер терорист угруповання "ДНР" Дмитро Нестеренко ("Барс"). Причиною стала серцева недостатність, він був родом із Сургута.
Про це написав на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За інформацією захисника України, окупант помер наприкінці жовтня.
"200 бригада. Хроніки "громадянської" війни. 31.10.19 Нестеренко "Барс" Дмитро сходив на концерт Кобзона у Сургуті. Квиток коштував 200 рублів. Серце підвело. Все буде Україна, і перемога за нами!" – написав Штефан.
Терорист Дмитро Нестеренко
Facebook Анатолій Штірліц – блог
Сторінка окупанта у соцмережі
Facebook Анатолій Штірліц – блог
Повідомлення про смерть терориста
Facebook Анатолій Штірліц – блог
Терорист Нестеренко з пропагандистами Кремля на Донбасі
Facebook Анатолій Штірліц – блог
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сирії вбили російських окупантів Петра Корягу ("Домового") із Владивостока, а також Сергія Карпенка. Раніше вони воювали на боці терористів "ДНР" на Донбасі. Ще один військовий злочинець Олексій Шеробоков був убитий в кінці жовтня безпосередньо на сході України.
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