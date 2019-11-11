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11 листопада • оновлено в 13:58
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Стало відомо про смерть російського терориста "ДНР"

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У Росії помер терорист угруповання "ДНР" Дмитро Нестеренко ("Барс"). Причиною стала серцева недостатність, він був родом із Сургута.

Про це написав на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За інформацією захисника України, окупант помер наприкінці жовтня.

"200 бригада. Хроніки "громадянської" війни. 31.10.19 Нестеренко "Барс" Дмитро сходив на концерт Кобзона у Сургуті. Квиток коштував 200 рублів. Серце підвело. Все буде Україна, і перемога за нами!" – написав Штефан.

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Терорист Дмитро Нестеренко

Терорист Дмитро Нестеренко

Facebook Анатолій Штірліц – блог

Сторінка окупанта у соцмережі

Сторінка окупанта у соцмережі

Facebook Анатолій Штірліц – блог

Повідомлення про смерть терориста

Повідомлення про смерть терориста

Facebook Анатолій Штірліц – блог

Терорист Нестеренко з пропагандистами Кремля на Донбасі

Терорист Нестеренко з пропагандистами Кремля на Донбасі

Facebook Анатолій Штірліц – блог

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сирії вбили російських окупантів Петра Корягу ("Домового") із Владивостока, а також Сергія Карпенка. Раніше вони воювали на боці терористів "ДНР" на Донбасі. Ще один військовий злочинець Олексій Шеробоков був убитий в кінці жовтня безпосередньо на сході України.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР"
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