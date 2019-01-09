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Гулянка: стало відомо, куди летіли Фукс і компанія

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Затриманий російський олігарх Павло Фукс разом із заступником голови фракції "Народний фронт" Андрієм Іванчуком і народним депутатом, співголовою групи "Відродження" у Верховній Раді Віталієм Хомутинніком збиралися відсвяткувати у Мексиці приватний захід.

За даними джерел OBOZREVATEL, Канкун не був їхнім кінцевим пунктом призначення — вони прямували до Тулума.

Для спільних урочистостей у Фукса і компанії був зарезервований стіл в одному з елітних ресторанів міста.

Гулянка: стало відомо, куди летіли Фукс і компанія

Павло Фукс

Павло Фукс

УН

За інформацією добре обізнаного джерела, загальна вартість запланованого заходу була попередньо порахована у 40 тисяч доларів.

Також співрозмовник уточнив, що в компанії був ще один учасник — партнер Іванчука по BF Group бізнесмен Артур Гранц. У поїздці їх супроводжували дружини.

Як повідомив інсайдер OBOZREVATEL, цих людей об'єднав не тільки інтерес до цивілізації індіанців майя та ацтеків, але і спільні бізнес-схеми.

"Це новий колективний Сергій Курченко. Напевно, в цій компанії не вистачало одеського бізнесмена Олександра Грановського", — підсумував він.

Нагадаємо, що російський олігарх Павло Фукс прилетів до Канкуна на чартерному літаку 7 січня. За інформацією OBOZREVATEL, вартість чартеру становить близько 200 тис. євро в один кінець.

При цьому Іванчук за допомогою дипломатичного паспорта, який він незаконно використовував у приватній поїздці, вже опинився на волі, а путінський олігарх все ще перебуває за ґратами в очікуванні суду.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Особи
Павло ФуксВіталій Хомутинник
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Sladko Semen
Sladko Semen
"После ряда резонансных публикаций" обозники каждый день пишут про плохо Фукса, явно не по собственному желанию, а потому что им за это деньги кто то платит) нищеброды продажные)
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