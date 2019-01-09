Гулянка: стало відомо, куди летіли Фукс і компанія

Затриманий російський олігарх Павло Фукс разом із заступником голови фракції "Народний фронт" Андрієм Іванчуком і народним депутатом, співголовою групи "Відродження" у Верховній Раді Віталієм Хомутинніком збиралися відсвяткувати у Мексиці приватний захід.
За даними джерел OBOZREVATEL, Канкун не був їхнім кінцевим пунктом призначення — вони прямували до Тулума.
Для спільних урочистостей у Фукса і компанії був зарезервований стіл в одному з елітних ресторанів міста.
Павло Фукс
УН
За інформацією добре обізнаного джерела, загальна вартість запланованого заходу була попередньо порахована у 40 тисяч доларів.
Також співрозмовник уточнив, що в компанії був ще один учасник — партнер Іванчука по BF Group бізнесмен Артур Гранц. У поїздці їх супроводжували дружини.
Як повідомив інсайдер OBOZREVATEL, цих людей об'єднав не тільки інтерес до цивілізації індіанців майя та ацтеків, але і спільні бізнес-схеми.
"Це новий колективний Сергій Курченко. Напевно, в цій компанії не вистачало одеського бізнесмена Олександра Грановського", — підсумував він.
Нагадаємо, що російський олігарх Павло Фукс прилетів до Канкуна на чартерному літаку 7 січня. За інформацією OBOZREVATEL, вартість чартеру становить близько 200 тис. євро в один кінець.
При цьому Іванчук за допомогою дипломатичного паспорта, який він незаконно використовував у приватній поїздці, вже опинився на волі, а путінський олігарх все ще перебуває за ґратами в очікуванні суду.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У серпні 2018 року Фукс відсудив у Київського метрополітену близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн пішли безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редради ЗМІ Михайла Бродського.
Зокрема він почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, поширювати банерну рекламу, а також планував розганяти дезінформацію з проплачених бордів.
Для реалізації свого плану Фукс залучив активіста "Дорожнього контролю" і блогера Андрія Дзіндзя. Той, виконуючи вказівки свого покровителя, нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, також приєднався до поширення брехливої інформації про Бродського у мережі.
Дізнавшись про всі спроби дискредитації з боку олігарха, Бродський заявив, що захищатиме репутацію від провокацій Фукса у суді.