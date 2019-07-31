"Сталкери полюють на мутантів?" У Чорнобилі знайшли сліди таємничих обстрілів: з'явилося пояснення

У місті Прип'ять, що в Чорнобильській зоні, на історичних будівлях помічені сліди обстрілу.

Як повідомляє DW, причиною є військові навчання Національної гвардії України.

"Під час турів в чорнобильську зону гіди щоразу змушені говорити туристам, більшість з яких іноземці, що кульові отвори на історичних будівлях в центрі евакуйованого міста залишили не сталкери під час полювання на мутантів і зомбі, а бійці Національної гвардії України (НГУ) під час стрільб", - пише ЗМІ.

Відзначається, що в Україні про тренування нацгвардейцев на забрудненій радіонуклідами місцевості відомо небагатьом. Рідкісні згадки про стрільбах в Прип'яті можна зустріти на інтернет-ресурсах так званих "сталкерів" - людей, які практикують нелегальний туризм в зону відчуження. А чи не єдине повідомлення про них в офіційних ЗМІ з'явилося в кінці січня 2018 року і є посиланням на пост в Facebook директора компанії "Чорнобиль-тур" Ярослава Ємельяненко.

"Кажуть, знову будуть стріляти. Місто Прип'ять закрите. Без будь-яких попереджень. Туристів не пустили на локацію, за відвідування якої вони заплатили гроші. А деякі тільки заради цього і прилетіли в Україну", - поскаржився він.

DW

На сайтах Нацгвардії і МВС України інформації про стрільбах у Прип'яті годі й шукати. Втім, на сторінці держпідприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження", яке відповідає, зокрема, за допуск туристів в чорнобильську зону, можна знайти датоване 22 травня цього року повідомлення про те, що 30 травня Прип'ять буде закрита для відвідування "у зв'язку з проведенням режимних заходів".

У прес-службі НГУ, куди журналісти звернулася за коментарем, питання про те, коли останній раз проходили навчання в чорнобильській зоні, залишили без відповіді. Але при цьому підтвердили, що бійці Нацгвардії дійсно час від часу тренуються в Прип'яті, оскільки в Україні відсутні спеціально підготовлені для цього навчальні об'єкти.

"Саме тому, реалізуючи план міністра внутрішніх справ щодо деокупацію Донбасу "Механізм малих кроків", за погодженням з адміністрацією зони відчуження в місті Прип'ять періодично здійснюється підготовка підрозділів Національної гвардії України до ведення бойових дій в місті", - сказано у відповіді на запит ЗМІ.

DW

Як запевнили в Нацгвардії, під час навчань в Прип'яті бійці дотримуються правил безпеки "нарівні з учасниками екскурсійних турів", а після стрільб екіпірування й техніка перевіряється на радіоактивне забруднення.

Керівник "Українського військового центру", редактор сайту "Український військовий портал" Тарас Чмут вважає, що безпечним полігоном залишене жителями місто Прип'ять назвати не можна.

"Може статися якийсь обвал, ми не знаємо, що там може бути під ногами - військові можуть поранитися під час тренувань, - вказує він. - Звичайно, ми можемо говорити, що навчання мають проходити в умовах, максимально наближених до бойових. Але при цьому військові не повинні гинути під час таких навчань. До того ж, це все-таки зона радіоактивного ураження ".

За словами Чмут, інфраструктура для відпрацювання міського бою є, наприклад, на Яворівському полігоні неподалік від Львова. Є й інші майданчики для тренувань, хоч і менш сучасні, додає експерт. На його думку, альтернативою Прип'яті міг би стати занедбаний населений пункт Орбіта, що в Черкаській області.

Критично до військових навчань в Прип'яті відносяться і ті, хто виступає за надання місту статусу пам'ятного місця. Тим часом в Нацгвардії запевнили, що хвилюватися з цього приводу нічого: "У населеному пункті вживаються заходи щодо недопущення руйнування будівель, використовуються кулеуловлювачі (у вигляді мішків з піском), стрілянина ведеться виключно за заздалегідь підготовленим мішенях". Однак численні кульові пошкодження будівель в центрі міста доводять, що це не так. В якості мішеней використовуються навіть графіті, намальовані сталкерамі.

Сліді від куль, потрощені фасади. Це не Донбас, це Прип'ять. У забороненій зоне Нацгвардія проводити регулярні навчання. Експерт кажуть, так місто-привид руйнується ще швідше. Як вважаєте, чи потрібні стрільбі у Прип'яті? pic.twitter.com/nediFWv8Z9 - DW-русски (@dw_ukrainian) July 31, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, історики кажуть, що Чорнобиль не варто розглядати в якості самостійного туристичного об'єкта. Але його можна включати до екскурсійних маршрутів для іноземців, які приїжджають до Києва.

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