"Почали забувати": штаб ООС звинуватили у замовчуванні обстрілів по ЗСУ

Штаб Операції Об'єднаних сил на Донбасі нібито навмисне почав замовчувати деякі факти обстрілу українських позицій з боку російських окупантів.

Про це, посилаючись на свої джерела, написав на особистій сторінці у Facebook український волонтер Тім Златкін. Він зазначив, що в офіційній статистиці повідомляють тільки про найлегші порушення режиму тиші ворогами.

"Щось поступово перестають подобатися ці танці з бубнами навколо повідомлень з фронту. Штаб ООС все частіше став "забувати" говорити про всі випадки обстрілу російськими найманцями і бойовиками наших позицій. Є, наприклад, достовірно відомі час і локації, куди прилітали 82 і 120 міни або снаряди від Д-30. Але в щоденних повідомленнях за той день йдеться тільки про стрілецьку. Ну, максимум гранатомети і кулемети", – пише Златкін.

Обстріли "Цензор.НЕТ"

Волонтер здивувався такій тенденції і зазначив, що факти, які приховуються, все одно спливуть у звітах ОБСЄ, ТКГ або СЦКК. Також Златкін додав, що багато хто з очевидців бачили ешелони з російською бронетехнікою біля українського кордону.

"Майте совість, шановні. Це вже стає системою. Звідки йдуть негласні вказівки замовчувати дії окупантів? Чи сподіваєтеся, що ваші прізвища не назвуть трохи пізніше? Поки не пізно, подумайте", – пише він.

Однак у штабі ООС спростували такі звинувачення і запевнили, що не приховують ніяких даних про обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтер Юрій Бірюков забив на сполох через те, що в ЗСУ почалися раптові скорочення і чистки. Так, в одному з розвідувальних батальйонів "зрізали" цілу роту, а у стратегічно важливому штабі – центр інформаційної протидії та контрпропаганди.

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