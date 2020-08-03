Стали відомі нові вимоги терориста з БЦ "Леонардо" в Києві
Уродженець Узбекистану Сухроб Карімов, який захопив бізнес-центр "Леонардо" в Києві, крім виходу в прямий ефір на телеканалах, вимагає ще 40 тисяч гривень.
Як повідомляє низка Telegram-каналів, про вимоги терориста повідомила одна з евакуйованих співробітниць розташованого в БЦ банку.
Також є інформація, що зловмисник психічно неврівноважений.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві чоловік захопив у заручники керівника відділення АТ Universal Bank, який розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю.
З'явилося перше фото загарбника заручника в БЦ "Леонардо" в Києві. Також встановлено його особистість – Карімов Сухроб Рахматович.
Терорист у Києві висунув перші вимоги – прямий ефір з місця подій.