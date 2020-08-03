Стали відомі нові вимоги терориста з БЦ 'Леонардо' в Києві

Уродженець Узбекистану Сухроб Карімов, який захопив бізнес-центр "Леонардо" в Києві, крім виходу в прямий ефір на телеканалах, вимагає ще 40 тисяч гривень.

Як повідомляє низка Telegram-каналів, про вимоги терориста повідомила одна з евакуйованих співробітниць розташованого в БЦ банку.

Також є інформація, що зловмисник психічно неврівноважений.

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