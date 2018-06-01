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Стайня: у мережі показали аварійні умови роботи копів у Чернігові

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У Чернігові поліцейські працюють в аварійному будинку, який раніше був стайнею.

Жахливі умови, з якими доводиться миритися місцевим копам, показали у сюжеті на телеканалі ICTV.

Будівля покрита тріщинами, на стелі, підлозі, стінах. Їх замазують цементним розчином, але надовго це не врятує. Щоб меблі трималися на кривій підлозі більш-менш рівно, підкладають дерев'яні бруси. Щоб не опинитися під завалами, ситуацію контролюють за допомогою маячків.

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Журналісти з'ясували, що будинок побудували 113 років тому, там була стайня. Після Другої світової війни добудували кілька поверхів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці поліцейські забралися в машину і побили людину, що знаходиться в ній, за звуковий сигнал.

Місце
УкраїнаЧернігів
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