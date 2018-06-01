Стайня: у мережі показали аварійні умови роботи копів у Чернігові

У Чернігові поліцейські працюють в аварійному будинку, який раніше був стайнею.

Жахливі умови, з якими доводиться миритися місцевим копам, показали у сюжеті на телеканалі ICTV.

Будівля покрита тріщинами, на стелі, підлозі, стінах. Їх замазують цементним розчином, але надовго це не врятує. Щоб меблі трималися на кривій підлозі більш-менш рівно, підкладають дерев'яні бруси. Щоб не опинитися під завалами, ситуацію контролюють за допомогою маячків.

Журналісти з'ясували, що будинок побудували 113 років тому, там була стайня. Після Другої світової війни добудували кілька поверхів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці поліцейські забралися в машину і побили людину, що знаходиться в ній, за звуковий сигнал.