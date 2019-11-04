Головна Новини
4 листопада • оновлено в 10:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Вибрали клоуна": Бабченко пояснив "втечу" з України

4.2т Читати матеріал російською

У неділю, 3 листопада, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який останнім часом проживав в Україні, повідомив у своєму Facebook, що "звалює" з країни. Пізніше, відповідаючи на коментарі фоловерів, він запевнив, що повернеться, "коли стане спекотно".

OBOZREVATEL зв'язався з Аркадієм Бабченком і поставив кілька уточнювальних питань про причини такого кроку журналіста.

З чим пов'язаний ваш від'їзд?

– Я ще пів року тому писав про те, що, якщо буде така політична ситуація, я вмикаю режим від'їзду. Ну ось, я його і ввімкнув.

Новини
"Путін зацікавлений": Пєсков зробив несподівану заяву про зустріч із Зеленським

Що ви маєте на увазі під "такою політичною ситуацією", чим вона характеризується, на ваш погляд?

– Тим, що в країні, що воює, керівником держави обрали клоуна. І я думаю, що нічого доброго з цього не вийде.

"Я думаю, що нічого доброго з цього не вийде", – заявив журналіст

"Я думаю, що нічого доброго з цього не вийде", – заявив журналіст

Ви вбачаєте в цьому небезпеку особисто для себе?

– Ні, особисто для себе небезпеки я не бачу. Але в будь-якому разі, сидіти і чекати, поки в режимі "мир, дружба, жвачка" почнеться обмін злочинцями чи екстрадиціями – я теж не збираюся.

Ви написали, що повернетеся, коли буде "спекотно". Чи припускаєте ви, що справді буде "спекотно"? Якщо так, в якій перспективі? І що, власне, ви маєте на увазі під цим "спекотно"? Майдан?

– Вже стає спекотно. Всього за 100 днів правління людина примудрилася зібрати, значною мірою, два Майдани. Нехай поки що й не таких жорстких, але 10 тисяч осіб уже виходили. Якщо ці п'ять років, цю каденцію нам вдасться пережити без якихось потрясінь, то я вважатиму це дуже-дуже великою удачею.

Новини
"Далі не треба розслідувати!" Горбатюк висунув гучні звинувачення Богдану через Майдан

У чому ви бачите своє завдання далеко від України?

– Завдання у мене просте. Все те ж саме – журналістика й писанина.

І в цьому ви не будете нас обділяти?

– Ні, звісно. Лептоп зі мною. Чому ж ні?

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Тег
протест
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
11
13
Смішно
13
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Вислоухим можно посочувствовать. Они понесли серьезную утрату в лице воскресшего Аркаши. А за вменяемых граждан Украины можно только порадоваться. Их покинула редкостная мр@зь и разжигатель. Но осталось ещё много таких персонажей. Один из них друг Аркаши. Айдырка Мужбабова.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Тоже мне "трагик". Уж кто бы говорил про клоуна.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Так он сам ...добровольно записался в дурачки)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / думки