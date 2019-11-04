"Вибрали клоуна": Бабченко пояснив "втечу" з України

У неділю, 3 листопада, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який останнім часом проживав в Україні, повідомив у своєму Facebook, що "звалює" з країни. Пізніше, відповідаючи на коментарі фоловерів, він запевнив, що повернеться, "коли стане спекотно".
OBOZREVATEL зв'язався з Аркадієм Бабченком і поставив кілька уточнювальних питань про причини такого кроку журналіста.
– З чим пов'язаний ваш від'їзд?
– Я ще пів року тому писав про те, що, якщо буде така політична ситуація, я вмикаю режим від'їзду. Ну ось, я його і ввімкнув.
– Що ви маєте на увазі під "такою політичною ситуацією", чим вона характеризується, на ваш погляд?
– Тим, що в країні, що воює, керівником держави обрали клоуна. І я думаю, що нічого доброго з цього не вийде.
"Я думаю, що нічого доброго з цього не вийде", – заявив журналіст
– Ви вбачаєте в цьому небезпеку особисто для себе?
– Ні, особисто для себе небезпеки я не бачу. Але в будь-якому разі, сидіти і чекати, поки в режимі "мир, дружба, жвачка" почнеться обмін злочинцями чи екстрадиціями – я теж не збираюся.
– Ви написали, що повернетеся, коли буде "спекотно". Чи припускаєте ви, що справді буде "спекотно"? Якщо так, в якій перспективі? І що, власне, ви маєте на увазі під цим "спекотно"? Майдан?
– Вже стає спекотно. Всього за 100 днів правління людина примудрилася зібрати, значною мірою, два Майдани. Нехай поки що й не таких жорстких, але 10 тисяч осіб уже виходили. Якщо ці п'ять років, цю каденцію нам вдасться пережити без якихось потрясінь, то я вважатиму це дуже-дуже великою удачею.
– У чому ви бачите своє завдання далеко від України?
– Завдання у мене просте. Все те ж саме – журналістика й писанина.
– І в цьому ви не будете нас обділяти?
– Ні, звісно. Лептоп зі мною. Чому ж ні?
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