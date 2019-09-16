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16 вересня • оновлено в 12:49
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Справа Гонгадзе розсипається: чому Кучма може вийти сухим з води

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16 вересня в Україні вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе, вбитого 2000 року. Саме в цей день 19 років тому він пропав, а 2 листопада в Таращанському лісі було виявлено обезголовлене тіло, в якому впізнали Гонгадзе.

Лише через кілька місяців, у лютому 2001 року, було порушено кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство". Ще через 8 років, в 2009 році, були знайдені останки черепа, які також належали Георгію. Похорон журналіста відбувся лише через 16 років після його загибелі – в березні 2016 року.

Розслідування кримінальної справи також просувалося з великими труднощами. У лютому 2005 року були затримані перші підозрювані – співробітники Головного управління МВС Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, у 2008 році вони були засуджені до тюремного ув'язнення.

У 2009 році Генпрокуратура висунула офіційне звинувачення екс-начальнику Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексію Пукачу. У 2013 році він був визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення.

Що стосується організаторів і замовників вбивства журналіста, то в цьому питанні навіть через 19 років після злочину залишаються "білі плями" – багато в чому через низку смертей. Так, в березні 2001 року в результаті "подвійного самогубства" загинув Юрій Кравченко, який, за словами Пукача, віддав усний наказ ліквідувати Гонгадзе. У квітні 2015 року в Менській колонії раптово помер Протасов, який свого часу сказав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух". Перебуваючи на лаві підсудних, сам Пукач заявив, що визнає вирок тільки тоді, "коли разом зі мною в цій клітці сидітимуть Кучма і Литвин".

Своєю думкою про те, чи може резонансна справа бути доведена до кінця, чи можуть бути офіційно названі і засуджені її замовники, в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL поділився перший заступник генерального прокурора Микола Голомша.

Георгій Гонгадзе. Архівне фото

Георгій Гонгадзе. Архівне фото

24 Канал

- По сьогоднішній день не поставлена крапка в питанні замовників вбивства. Чи може вона бути поставлена взагалі, зокрема, після зміни влади в Україні? І чи дійсно це сьогодні вкрай необхідно?

- Безумовно, це потрібно суспільству, тому що невідворотність покарання є одним з принципів правосуддя.

Завершено розслідування. Єдине, що залишилося – це забезпечити повноту. Дійсно, Пукач зробив заяви, і слідство зобов'язане розібратися з тим, хто замовив це вбивство. Всі матеріали зібрані, всі фігуранти відомі. Мені здається, що слідство зобов'язане об'єктивно, не заглядаючи в очі політиці, професійно поставити крапку в цій справі.

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- Яким чином можна професійно поставити крапку з огляду на всі наявні обставини?

- Необхідно зважити всі наявні докази, їх достатність для прийняття рішення, і повідомити про це суспільству. Або оголосити підозри, або пояснити, чому цього не відбувається.

- А як бути з Кучмою і Литвином?

- Мені здається, що в справі зібрано достатньо доказів щодо того, хто був організатором злочину.

Але я хотів би зауважити, що є поняття реалістичності. Воно вказує на певну людину, яка була причетна до організації вбивства. Про це говорить Пукач.

Мені здається, що в цій справі потрібно ставити крапку.

- На вашу думку, в чому полягає головна перешкода? Чому крапка не ставиться?

- Меркантилізм в політиці, у владі заважає це зробити. На превеликий жаль, все переведено в ранг політики. Доти, доки ми не зуміємо зробити так, щоб правоохоронні органи йшли до кінця, не турбуючись про те, хто попадеться, толку в нашій країні не буде.

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Я неодноразово підкреслював це правоохоронним органам: ми ні з ким не домовлялися "мочити" людей. Тому правоохоронці зобов'язані йти до кінця у своєму розслідуванні і ставити крапки.

- Чи допускаєте ви – суто теоретично, - що Леонід Кучма і Володимир Литвин опиняться на лаві підсудних по справі Гонгадзе?

- Скажу відверто: щодо Кучми це питання сумнівне. Я говорю не про публічні, а про прямі докази. Але той, хто організував це вбивство, може опинитися за гратами.

Складно говорити про те, щоб поставити крапку в справі, коли не маєш прямих показань на людину. І це не дає підстав йти до кінця.

Але основний обвинувачений, вже засуджений, вказує на організаторів вбивства. Нехай ця людина вже мертва – я маю на увазі Кравченка (Юрій Кравченко - екс-міністр МВС, найближчий соратник Кучми. - Ред.), - Пукач вказує ще на кількох людей.

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Я б не хотів називати їх імена, оскільки у нас є презумпція невинуватості. У нас є і цивільне законодавство, яке дає підстави притягти до відповідальності будь-якого чиновника чи правоохоронця, які вказують на вину людини, яка не доведена вироком суду.

Микола Голомша

Микола Голомша

Коли свого часу ми дісталися до вбивства В'ячеслава Максимовича Чорновола, я порушив кримінальну справу щодо міліції за фальсифікацію огляду місця події і щодо судмедексперта, який зізнався, що він не робив розтин трупу. Ми відкопали труп основного свідка на Волині, якого отруїли міліціонери. Встановили, що були відключені подушки безпеки і кастетом було нанесено 4 удари в потиличну ділянку.

Щодо Івасюка ми докопалися до того, що встановили двох осіб, які стежили за Чорноволом і були причетні до його вбивства. Встановили, що Івасюк був повішений мертвим.

Дуже серйозно ми просунулися і в інших справах, зокрема, в справі про отруєння (третього президента України Віктора. - Ред.) Ющенка.

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Але одним махом у нас забрали всі справи і не дали можливості довести їх до кінця. У той же час я отримав отруєння ртуттю в кабінеті і потім – вплив на мене електромагнітними хвилями, потужність яких в 1,5 мільйони разів перевищувала допустиму норму. І я зрозумів, що серед нашого брата є люди, які не дуже мають бажання розкривати вбивства. Тому я вважаю, що ми відбудемося як держава, коли правоохоронні органи стануть незалежними від чиновників, а будуть залежними тільки від закону. І коли ми побачимо, що в політиці немає меркантилізму.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив вбивство Гонгадзе
Особи
Микола Голомша Георгій Гонгадзе Олексій Пукач Юрій Кравченко Леонід Кучма Володимир Литвин
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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