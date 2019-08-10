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Справа збитого Іл-76: Хомчак звільнив скандального генерала Назарова

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Начальник Генштабу Збройних Сил України Руслан Хомчак підписав рапорт про звільнення з лав ЗСУ генерал-майора Віктора Назарова, засудженого до семи років позбавлення волі за загибель українських військових в збитому на Донбасі Іл-76.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він підкреслив, що у Віктора Назарова достатня вислуга років для виходу на пенсію, а за останній рік генерал-майору нараховувалися премії на рівні зарплати начальника Генштабу.

Генерал-майор Віктор Назаров

Генерал-майор Віктор Назаров

Громадське

"Так що пенсія буде нарахована висока, виходячи з цих цифр. Назаров насправді вів замість Муженко більшу частину роботи з документами в ГШ, міжнародний блок, був другою за впливом особою, одночасно виконуючи обов'язки першого заступника начальника Генштабу", – пояснив Бутусов.

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Він також нагадав, що в 2014-му році Назаров командував штабом АТО на території Донецької та Луганської областей. Саме його позиція була визначальною в багатьох операціях того часу. За службову недбалість, яка призвела до загибелі літака Іл-76 в Луганському аеропорту, Назаров був засуджений до семи років позбавлення волі.

"Знакове звільнення. Муженко та Назаров побудували в Генштабі систему "ручного керування", де головну роль грав контроль, а не самостійне прийняття рішень в рамках своєї компетенції. І тепер для Хомчака справжній виклик – чи зуміє він побудувати більш оптимальну модель роботи. Скоро побачимо", – підвів підсумок Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 червня 2014 при заході на посадку в аеропорт Луганська терористами з ПЗРК був збитий Іл-76, на борту якого перебували 49 українських військовослужбовців, всі вони загинули.

  • На лаві підсудних опинився генерал-майор Віктор Назаров, який в момент трагедії був начальником штабу АТО. Його звинуватили в недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків.

  • 27 березня 2017 року суд засудив Назарова до 7 років ув'язнення.

  • 5 серпня 2019 року Віктор Назаров подав рапорт про звільнення з армії за власним бажанням.

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Теми
Катастрофа Іл-76 у Луганську Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Вiктор Назаров Руслан Хомчак
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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