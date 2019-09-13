Справа Цемаха: Нідерланди різко "відшили" Росію

Прокуратура Нідерландів не стала розкривати статус звільненого фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха.

"Ми не будемо робити заяви з цього приводу, тому що це стосується триваючого розслідування по MH17", – заявив РІА Новини представник прес-служби національної прокуратури Нідерландів.

Раніше в голландських ЗМІ з'явилася інформація, що Генеральна прокуратура Нідерландів просить Росію видати їм Цемаха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в розслідуванні катастрофи MH17 стався різкий поворот.

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