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13 вересня • оновлено в 08:23
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/ Розслідування

Справа Цемаха: Нідерланди різко "відшили" Росію

13.6т Читати матеріал російською

Прокуратура Нідерландів не стала розкривати статус звільненого фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха.

"Ми не будемо робити заяви з цього приводу, тому що це стосується триваючого розслідування по MH17", – заявив РІА Новини представник прес-служби національної прокуратури Нідерландів.

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Раніше в голландських ЗМІ з'явилася інформація, що Генеральна прокуратура Нідерландів просить Росію видати їм Цемаха.

Справа Цемаха: Нідерланди різко "відшили" Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в розслідуванні катастрофи MH17 стався різкий поворот.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Цемах
Місце
Нідерланди
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филипп филипыч
филипп филипыч
сильные мира сего или знают правду или им похрен. в любом случае настоящего виноватого не озвучат. скорее он исчезнет без шума и пыли.
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В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
филипп филипыч, блажен кто верует ! Но за что ты так со своим президентом ? А-а, понял, русские традиции.
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