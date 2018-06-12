Справа Труханова: меру Одеси повернули документи

Солом'янський райсуд Києва повернув меру Одеси Геннадію Труханову, підозрюваному в розкраданні коштів з держбюджету, закордонні паспорти та дозволив виїжджати з країни.

Про це розповів його адвокат Олександр Лисак в коментарі "Українській правді", зазначивши, що суд відмовив прокурору в задоволенні клопотання про продовження обмежувальних заходів.

Також, Труханову дозволили не повідомляти про своє місце проживання і спілкуватися з іншими фігурантами справи, крім свідків сторони звинувачення.

"Оскільки протягом досудового слідства він ні разу не міг реалізувати своє право, як міський голова, на виїзд в складі делегації за межі України, тепер така можливість у нього є. Він може вільно пересуватися", - зазначив Лисак.

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Адвокат не знає, чи планує Труханов виїхати найближчим часом за кордон.

"Якщо буде якесь запрошення або плануватися терміновий виїзд, в тому числі в складі делегації, звичайно, що ми повідомимо детективам і прокурорам про те, що мають намір виїхати за межі України на певний час в певну країну. Тобто, ми вважаємо своїм обов'язком повідомляти все ж правоохоронним органам про наше місцезнаходження. Тільки виключно для того, щоб якщо виникнуть якісь питання, могли належним чином відреагувати на різні процесуальні моменти", - зазначив він.

Лисак також розповів, що він і Труханів ще не ознайомилися з матеріалами справи, тому що реальний доступ до документів отримали 8 червня.

Нагадаємо,НАБУ веде розслідування за фактом придбання за завищеною ціною Одеською міськрадою адмінбудівлі колишнього заводу "Краян". Так, влада міста придбала завод за 186 млн гривень, однак раніше його придбали за 11 млн гривень. У зв'язку з цим Державна служба фінансового моніторингу відразу ж заблокувала всі рахунки учасників угоди.

У жовтні 2017 у Труханова провели обшуки. Слідчі дії проводилися в рамках двох кримінальних проваджень.

14 лютого 2018 року мера Одеси затримали в аеропорту "Бориспіль" після прибуття з Варшави, після чого його передали НАБУ. Наступного дня Солом'янський районний суд відпустив Труханова під особисте зобов'язання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня САП і НАБУ завершили розслідування.