Справа тещі Притули і Хомутинніка: чому винуватиця страшної ДТП може залишитися безкарною

Хлопчика Ростислава, який постраждав у страшній аварії з тещею Сергія Притули і Віталія Хомутинніка в Києві, днями вже виписали з лікарні. Його мама Анжела поки продовжує лікування, їй провели чергову операцію.

У той же час захисник потерпілих каже, що слідство приховує від них матеріали справи. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Сина виписали, а мамі зробили операцію

9-річний Ростислав тепер проходить лікування вдома. За словами адвоката сім'ї постраждалих Юрія Сухова, у хлопчика ще не зрослися кістки ключиці й стегна, але лікарі вирішили, що можуть його виписати. "Хоча ми були проти, адже він ще не може самостійно за собою доглядати. Однак медики за якимись директивам вирішили, що його в лікарні вже не можна тримати", – розповів OBOZREVATEL правозахисник.

Аварія на Дніпровській набережній в Києві. Мама з сином опинилися під колесами позашляховика тещі Притули і Хомутинніка

Але мама Ростислава досі в лікарні. У середу їй провели чергову операцію, вставили в ключицю спиці. "Зі стегном медики ще навіть не знають, що робити, поки там у неї стоїть апарат Єлізарова, який просто фіксує ногу. Сказали, що спочатку потрібно розібратися з ключицею", – поділився адвокат.

Нагадаємо, що 22 серпня у дворі будинку на Дніпровській набережній в Києві Лілія Сопельник, теща Притули і Хомутинніка, на своєму позашляховику збила матір і сина – Анжелу та Ростислава П. Вони опинилися під колесами її автомобіля.

У результаті жінка отримала дуже важкі ушкодження: скелетну, а також закриту травму грудної клітини й живота, розрив печінково-шлункової зв'язки і сечового міхура, перелом ребер справа й закриті переломи правої ключиці, ліктьового відростка. У хлопчика – закрита травма живота і грудної клітки, переломи.

Водійка позашляховика Лілія Сопельник Facebook Лілії Сопельник

Прокурор наполіг на домашньому арешті?

Юрій Сухов наголошує, що в перші дні, поки лікарі боролися за життя Анжели, пройшло судове засідання, на якому було обрано запобіжний захід Лілії Сопельник – нічний арешт. Однак сторону потерпілих навіть не попередили про це.

"Спочатку вони повели себе некоректно. За нашою інформацією, слідчий підготував клопотання про арешт водійки. Але прокурор Київської прокуратури не захотів його підписувати й сказав, щоб переробили на нічний домашній арешт. Я не виключаю, що тоді відбувалися якісь процеси ", – говорить адвокат.

Лілія Сопельник перебуває під нічним домашнім арештом Facebook Лілії Сопельник

Сухов написав запит до прокуратури з цього приводу, однак відповіді так і не отримав. Також слідчий і прокурор досі не надали матеріали справи захисникам потерпілих. "Розслідування справи залишає бажати кращого. Нам досі слідчий із прокурором не надали необхідні матеріали, щоб ми могли зібрати докази. Хоча ми просили їх офіційно. Фактично від нас приховують матеріали провадження", – наголошує він.

У жовтні Сопельник повинні продовжувати запобіжний захід. "Якщо засідання знову пройде без нашої участі й нас не попередять належним чином, то ми поставимо питання про відкриття кримінальної справи щонайменше за службову недбалість або навіть зловживання службовим становищем", – переконує адвокат.

Донька водійки Катерина Сопельник із чоловіком Сергієм Притулою Facebook Катерини Сопельник

Крім того, в матеріалах справи, за даними правозахисника, є довідка про захворювання Лілії Сопельник. "Там дійсно є інформація про хворобу, з якою не можна отримати водійське посвідчення. Вона знала про нього, адже ще до ДТП зверталася до лікаря. А значить, не повинна була сідати за кермо. Це вже обтяжуюча обставина", – вважає він.

Чоловік постраждалої не хоче спілкуватися з рідними винуватиці аварії

Крім того, на думку адвоката, сторона Лілії Сопельник не одразу вийшла з пропозицією допомогти Анжелі й Ростиславу. "Таке враження, що вони вичікували. І тільки після того, як почали писати про це в пресі, раптом проявили бажання надавати допомогу", – каже Сухов.

Однак перші два тижні ніхто не міг сказати, чи виживе Анжела. "Перший час ми не знали, чим все закінчиться. Сторона Сопельник почала квапити, мовляв, давайте ми будемо допомагати. Я їм сказав, що не тисніть, адже якщо, не дай Бог, буде поганий розвиток подій, то про яку допомогу може йтися? Вони хотіли зустрітися з потерпілою стороною. Я передав їхнє прохання, але потерпілі сказали, що не хочуть прямих контактів. А якщо рідні Сопельник прагнуть допомагати: коли стане краще, ми відкриємо рахунок в банку, куди можна буде перераховувати гроші", – зауважив Сухов.

Світлана Сопельник – донька водійки і дружина Віталія Хомутинніка

Зараз одна з доньок винуватиці аварії, Катерина, дійсно перераховує на банківський рахунок кошти. За словами адвоката, з 200 тисяч, приблизно 110-120 тисяч гривень надіслала вона.

Чоловік Анжели П. відмовляється від особистого спілкування з рідними Лілії Сопельник, побоюючись, що вони можуть робити на нього моральний тиск. Зараз він більшість часу проводить у палаті з дружиною, якій необхідна допомога.

"Ми розуміємо, навіщо вони хочуть прийти. Намагатимуться впливати на потерпілих психологічно, мовляв, не винні, нам теж важко. Я їх попередив, що цього робити не потрібно. То вони якось розшукали сестру чоловіка Анжели, яка живе в іншому місті, й у неї інше прізвище. З точки зору процесуально-кримінального кодексу це може розглядатися як тиск. А це вже є підставою для зміни запобіжного заходу", – вважає Юрій Сухов.

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