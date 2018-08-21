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Справа Тамразова: колишнього топ-чиновника знову затримали

1.2тЧитати новину російською

Працівники Генеральної прокуратури України повторно затримали екс-заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування", власника онлайн-видання Insider Олексія Тамразова.

Як повідомив адвокат Віталій Коломієць, Тамразов був затриманий працівниками департаменту з міжнародної співпраці ГПУ в рамках справи про підконтрольну екс-президенту Віктору Януковичу злочинну організацію, передає "РБК-Україна".

Адвокат зазначив, що слідчі прийшли з обшуком до екс-чиновника без ухвали суду, а лише з постановою слідчого про проникнення в житло, що, за його словами, є порушенням Конституції.

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Коломієць додав, що після обшуку Тамразова затримали, його доправляють у ГПУ, щоб вручити підозру.

Як повідомила у Facebook журналістка Ольга Худецька, затримання і обшук проводять слідчі департаменту, головою якого є прокурор Костянтин Кулик. Саме Кулику, за офіційною версією слідства, Тамразов намагався дати хабаря в розмірі 200 тисяч доларів.

"Тобто департамент Кулика веде слідство в одній справі щодо Тамразова, при цьому Кулик та його водій є єдиними свідками (а Кулик - заявником) у іншій справі щодо нього", - пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тамразов був затриманий в ході спільної операції Генінспекції ГПУ і СБУ 9 серпня. Його звинувачують у спробі давання хабаря прокурору ГПУ в розмірі 200 тис. дол. за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

10 серпня Тамразова відправили під арешт терміном на 60 днів з правом внесення застави.

13 серпня екс-чиновник був відпущений під заставу в розмірі 3 млн гривень.

Особа
Олексій Тамразов
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Генеральна прокуратура України
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