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12 грудня • оновлено в 18:47
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/ Розслідування

"Потрібна Жанна Дарк": з'ясувалося, як хотіли використати дітей Звіробій у справі Шеремета

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Фігуранти розслідування, які можуть бути причетні до вбивства журналіста Павла Шеремета, обговорювали можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій.

Вони хотіли піти на це для дестабілізації ситуації і відволікання уваги від розслідування. Про це стало відомо на брифінгу МВС 12 грудня, який транслювався в мережі.

Можливість інсценування по телефону, зокрема, обговорювала медик Юлія Кузьменко, яка була затримана в Києві.

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Вбивство Шеремета: з'явилися записи телефонних розмов фігурантів

Маруся Звіробій

Маруся Звіробій

BBC

Разом зі співбесідницею вони говорили про те, як "зробити жертву" із Звіробій. Її пропонували кудись вивезти. "Нам треба, щоб якась баба стала причиною... Нам потрібна Жанна Дарк", – сказала жінка, яку Нацполіція підписує псевдо "Вася".

Кадр презентації, показаної на брифінгу

Кадр презентації, показаної на брифінгу

Скрін відео

Кадр презентації, показаної на брифінгу

Кадр презентації, показаної на брифінгу

Скрін відео

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Маруся Звіробій Павло Шеремет
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Бурление говен
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Grich Lara
Grich Lara
Боже,яка дурня,здається,що всі наші слідчі за гроші дипломи купили,коли плетуть все,що й наголову не налізе,а ще й такі самі журналісти розповсюджують нісенітниці
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