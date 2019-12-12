"Потрібна Жанна Дарк": з'ясувалося, як хотіли використати дітей Звіробій у справі Шеремета

Фігуранти розслідування, які можуть бути причетні до вбивства журналіста Павла Шеремета, обговорювали можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій.

Вони хотіли піти на це для дестабілізації ситуації і відволікання уваги від розслідування. Про це стало відомо на брифінгу МВС 12 грудня, який транслювався в мережі.

Можливість інсценування по телефону, зокрема, обговорювала медик Юлія Кузьменко, яка була затримана в Києві.

Маруся Звіробій BBC

Разом зі співбесідницею вони говорили про те, як "зробити жертву" із Звіробій. Її пропонували кудись вивезти. "Нам треба, щоб якась баба стала причиною... Нам потрібна Жанна Дарк", – сказала жінка, яку Нацполіція підписує псевдо "Вася".

Кадр презентації, показаної на брифінгу Скрін відео

Кадр презентації, показаної на брифінгу Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Маруся Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина зробили скандальну заяву про президента Володимира Зеленського, натякнувши, що його можуть вбити. Потім були заведені кримінальні провадження про "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Нещодавно Звіробій поскаржилася на нібито переслідування людей, незгідних із політикою Зеленського. Також вона звинуватила президента в тому, що він нібито буде здавати інтереси України.

28 листопада детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до Звіробій. Волонтер не хотіла відкривати двері, але їх виламали.

ДБР викликало жінку на допит, однак та відмовилася заходити в кабінет слідчого.

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