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25 травня • оновлено в 13:59
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Справа Шеремета: адвокат заявив про зміну всієї групи прокурорів

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Минулої середи, 20 травня, заступник генерального прокурора змінив усю групу прокурорів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомив "Громадському радіо" адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Тарас Безпалий, наступного дня прокурори переписали підозру, оскільки доказів початкової версії недостатньо.

Юлія Кузьменко і місце вбивства Шеремета

Юлія Кузьменко і місце вбивства Шеремета

"Ще через добу нова група прийняла рішення про завершення досудового розслідування", – зазначив він.

За словами Безпалого, зараз відбувається ситуація, коли підозру підганяють під докази, щоб хоч якось справу направити до суду.

"Нічим іншим ніж фарсом я це назвати не можу", – додав адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку та військову медсестру Яну Дугарь запідозрили у тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • В січні 2020 року тодішній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи до суду необхідно зібрати додаткові докази.

  • Київський апеляційний залишив під вартою підозрювану Кузьменко.

  • Рябошапка 2 березня повідомив, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

  • Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства Шеремета ще на два місяці – до 12 червня.

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Місце
Україна
Теги
вбивство Офіс генерального прокурора України
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