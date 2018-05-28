УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Савченко посадять? Прокурор вказав на важливий нюанс

5.9тЧитати новину російською

Справа позафракційного народного депутата Надії Савченко, яку підозрюють в підготовці держперевороту, може розвалитися через дії правоохоронців.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній заступник генерального прокурора України Олексій Баганець.

На запитання, чи посадять Савченко, Баганець відповів: "Якщо в матеріалах кримінального провадження буде достатньо доказів - так. Але у мене є сумніви".

Новини
"Є питання": у голодуванні Савченко знайшли дивні речі

Як пояснив колишній заступник генпрокурора, правоохоронці не дотримувалися вимог законів при зборі доказів у цьому кримінальному провадженні.

"Вони не мали права щодо народного депутата проводити негласні слідчо-розшукові дії. Це заборонено законом без дозволу Верховної Ради", - підкреслив він.

"Якщо наші правоохоронці при зборі доказів, в тому числі проти нардних депутатів, будуть порушувати законодавство, ніколи ми не побачимо народного депутата, залученого до кримінальної відповідальності", - уклав Баганець.

Новини
Гроші були: Чорновіл розкрив гру Савченко з адвокатами

Як повідомляв OBOZREVATEL , 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

15 травня Шевченківський райсуд продовжив Савченко арешт до 13 липня .

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Теми
справа СавченкоПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги