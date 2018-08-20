Справа Рубана: стало відомо про нове рішення суду

Підозрюваний у підготовці терактів у Києві керівник організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан залишиться під вартою до 8 вересня.

Це рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін на своїй сторінці в Facebook.

"Володимиру Рубану сьогодні продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою тільки до 08.09.18", - написав він.

Нагадаємо, Рубана затримали 8 березня з арсеналом різної зброї на лінії розмежування з "ДНР" на пункті пропуску в селищі Зайцеве Донецької області. 5 липня він погодився на обмін полоненими, в списки якого його включили ще в травні терористи.

Пізніше екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк пояснив, навіщо "ДНР" включили Рубана в список з обміну.

1 серпня стало відомо, що досудове розслідування у справі Рубана та Надії Савченко завершено.