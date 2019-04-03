|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Стрілянина Пашинського: ГПУ ухвалила радикальне рішення

14тЧитати матеріал російською

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського за фактом стрілянини у В'ячеслава Хімікуса.

Про це повідомила у Facebook адвокат потерпілого Марина Паринова.

"Генеральна прокуратура напередодні виборів закрила справу про заподіяння нардепом Пашинським тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу. За відсутності складу злочину, не виконавши жодних дій, на які вказав суд при першій спробі прокурорських закрити справу", — написала вона.

Новини
"Пашинський має сидіти!" Як скандальний нардеп плює на закон

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

24 канал

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

ukranews.com

Однак на цьому, за словами правозахисниці, справу не закінчено. "На кожне закриття є своє відкриття. Через три тижні будемо продовжувати цю справу з новою Генпрокуратурою", — зазначила вона.

Нагадаємо, НП трапилася 31 грудня 2016 року. В результаті конфлікту народного депутата Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з важкими травмами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без увімкнених габаритів, через що і виникла сварка.

  • Політик заявляв, що зробив попереджувальний постріл у повітря і вже нібито після цього нетверезий чоловік вдарив його пляшкою по голові.

  • При цьому Хімікус стверджував, що змушений був самооборонятися пляшкою, а Пашинський націлив пістолет відразу у груди і вистрілив, що підтвердила експертиза.

  • У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте у грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.

  • У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв народний депутат, оголосили підозру в хуліганстві. Тоді як вогнепальне поранення неозброєної людини для нардепа Пашинського не спричинило жодних наслідків.

  • У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіції роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Стрільба за участю Пашинського" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Стрільба за участю Пашинського
Особи
Сергій ПашинськийВ'ячеслав Хiмiкус
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
103
3
Смішно
2
Цікаво
29
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
огнестрельные ранения это отсутствие состава преступления? Ганьба Генпрокуратуре! самих на нары
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Малахов Егор
Малахов Егор
Порох.... это ,,профессор Мориарти ,, разумный...хитрый...циничный преступник (не боюсь называть его преступником т.к. порошенко неоднократно и публично нарушал Конституцию Украины)...это основатель и создатель партии регионов...это олигарх европейского стандарта с высшими управленческими способностями коррупционера.В его руках находятся все структуры как управленческие так и силовые....Не буду перечислять все его фойлэштики---- вам самим судить не по речам его ,а по делам. Возводить порошенко в святые не стоит за то,что при его нахождении в должности президентом были проведены реформы под явным давлением Запада и Европы которые являются только заслугой народа, майдана, волонтеров и огромного как политического так и финансового давления МВФ(транши и кредиты).,,Гарант,,просто выполнялсвои обязанности, свою работу на которую пошол добровольно....и все эти реформы он провел под постоянным давлением запада и неусыпным контролем народа Украины. Но при этом социальное положение народа ухудшилось, цены выросли до небес, до европейского уровня а многие компоненты даже превышают европейские цены. Социум населения снижается, снижается покупательная способность большинства населения Украины! Зарплаты у ,,слуг народа,, выросли... неприкосновенность никто не отменял...никто из коррупционеров посажен не был ,коррупция выходит снова на проторенные рубежи и с новой силой и опытом....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Малахов Егор
Малахов Егор
Вся срань позорная на этой ветке...шо кацапьйо истерит шо завистники Зели говноплюются. Не ссыте ....хуже чем при януковиче уже не будет...Создания холопские хотят видеть на престоле ,,професора Мориарти,,который годами будет руководить паутиной коррупции, продолжать бесконечную войну , обогащаться продавая ВСУ лодочки и шоколад. Зеля клоун,честный комедиант...артист---- А этот неклоун.....этот опытный коррупционер, лжец, циничный поппулист правитель ! Правитель управляет целой сетью пауков таких как пашинский.....гройсман....Смешко...турчинов...авакян....герега...кернес....добкин... и вся остальная,одиозная часть семьи.....Я так понял......все кто хает Зеленского...это те кто при поросенке присосались частично к кормушке и тихонько вечерами засиживается до утра в ресторанах и клубах невзирая на то,что их сытую жизнь оплачивают своими жизнями.... хлопцы в АТО . А смотреть регулярно ваши разжиревшие рыла в верховной раде уже просто надоело....А при поросенке война будет длиться вечно.....Лен.кузня штампует лодочки ....бабло растет..шоколад течет рекой.....можно сидеть и 10 сроков......С депутатов шо...сняли неприкосновенность ???НЕТ ! А с продажных судей??? НЕТ !Может кого то посадили ???? НЕТ ! Аааа...выпустили под залогпару десятков коррупционеров за пару десятков лимоноф....Озера засыпаются...бетонные ,коллективные гробы строятся...земли забираются под коттеджи....люди гибнут пачками под колесами мажоров.....Кто-нить сидит ???? НЕТ !Поменяли быдлоянуковича на ,,интеллигентного,, циничного вора - коррупционера с компанией ...... Хотите дальше жить в говне под руководством основателя партии регионов ?????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
van Dijk Max
van Dijk Max
пострелял и на свободе , спистил и на свободе .....ет самая свободня территория , я то думаю чего туда все русские нацисты ломанулись , а потому что там все можна
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки