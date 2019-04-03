Стрілянина Пашинського: ГПУ ухвалила радикальне рішення

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського за фактом стрілянини у В'ячеслава Хімікуса.

Про це повідомила у Facebook адвокат потерпілого Марина Паринова.

"Генеральна прокуратура напередодні виборів закрила справу про заподіяння нардепом Пашинським тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу. За відсутності складу злочину, не виконавши жодних дій, на які вказав суд при першій спробі прокурорських закрити справу", — написала вона.

Сергій Пашинський 24 канал

Сергій Пашинський ukranews.com

Однак на цьому, за словами правозахисниці, справу не закінчено. "На кожне закриття є своє відкриття. Через три тижні будемо продовжувати цю справу з новою Генпрокуратурою", — зазначила вона.

Нагадаємо, НП трапилася 31 грудня 2016 року. В результаті конфлікту народного депутата Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з важкими травмами.

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Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без увімкнених габаритів, через що і виникла сварка.

Політик заявляв, що зробив попереджувальний постріл у повітря і вже нібито після цього нетверезий чоловік вдарив його пляшкою по голові.

При цьому Хімікус стверджував, що змушений був самооборонятися пляшкою, а Пашинський націлив пістолет відразу у груди і вистрілив, що підтвердила експертиза.

У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте у грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.

У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв народний депутат, оголосили підозру в хуліганстві. Тоді як вогнепальне поранення неозброєної людини для нардепа Пашинського не спричинило жодних наслідків.

У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіції роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.

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