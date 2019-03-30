|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Справа на 6 млн: голові Держрезерву України вручили підозру

Читати матеріал російською

Прокуратура Києва в суботу, 30 березня, вручила голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку, якому раніше оголосила підозру, обвинувальний акт.

Як уточнює прес-служба Держрезерву, справа стосується переміщення зерна в 2017 році з ГО "Хлібна база №85" під Харковом на ДП "Златодар" (м. Золотоноша Черкаської області), що, згідно зі звинуваченням, призвело до збитків у розмірі понад 6 млн гривень.

Повідомляється, що обвинувальний акт Мосійчуку вручили о 16:15 одразу після його прильоту з відпустки прямо в аеропорту "Бориспіль".

Новини
Нерви здали? Заступник голови Держрезерву потрапив до психіатрів: опублікований документ
Справа на 6 млн: голові Держрезерву України вручили підозру

Прес-служба Держрезерву

"Відразу після прильоту мене і всю мою родину затримала Держприкордонслужба. Обшукали не тільки мої речі, а й всієї родини, перевірили всі документи.

Потім на "сцені" з'явився представник прокуратури разом із представником ДФС і двома понятими, які виявилися безробітними громадянами. Порушивши всі можливі норми, вручили обвинувальний акт", — заявив Мосійчук.

Справа на 6 млн: голові Держрезерву України вручили підозру

Прес-служба Держрезерву

Він стверджує, що акт був вручений без офіційного виклику в прокуратуру, що порушує чинні норми, хоча попередньо його адвокат погодив із прокуратурою Києва, що Мосійчук з'явиться до них у понеділок, 1 квітня.

Новини
СБУ викрила на великому хабарі екс-радника з МВС

Мосійчук додав, що, приїхавши додому, виявив у себе на дверях прикріплений скотчем виклик до прокуратури.

Справа на 6 млн: голові Держрезерву України вручили підозру

Прес-служба Держрезерву

"Сьогоднішнє вручення обвинувального акта ніяк крім цирк-шоу назвати не можу. Такий номер є черговим доказом того, що справа ангажована, а ставлення прокурори Києва до справи й особисто до мене упереджене", — вважає Мосійчук.

Справа на 6 млн: голові Держрезерву України вручили підозру

Прес-служба Держрезерву

Справа на 6 млн: голові Держрезерву України вручили підозру

Прес-служба Держрезерву

Вадим Мосійчук

Вадим Мосійчук

АСН

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно меру Одеси Геннадію Трухановому було оголошено підозру в декларуванні недостовірної інформації

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Вадим Мосійчук
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
аеропорт Бориспільпрокуратура КиєваДержавне агентство резерву України (Держрезерв)фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки