Справа на 6 млн: голові Держрезерву України вручили підозру

Прокуратура Києва в суботу, 30 березня, вручила голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку, якому раніше оголосила підозру, обвинувальний акт.

Як уточнює прес-служба Держрезерву, справа стосується переміщення зерна в 2017 році з ГО "Хлібна база №85" під Харковом на ДП "Златодар" (м. Золотоноша Черкаської області), що, згідно зі звинуваченням, призвело до збитків у розмірі понад 6 млн гривень.

Повідомляється, що обвинувальний акт Мосійчуку вручили о 16:15 одразу після його прильоту з відпустки прямо в аеропорту "Бориспіль".

Прес-служба Держрезерву

"Відразу після прильоту мене і всю мою родину затримала Держприкордонслужба. Обшукали не тільки мої речі, а й всієї родини, перевірили всі документи.

Потім на "сцені" з'явився представник прокуратури разом із представником ДФС і двома понятими, які виявилися безробітними громадянами. Порушивши всі можливі норми, вручили обвинувальний акт", — заявив Мосійчук.

Прес-служба Держрезерву

Він стверджує, що акт був вручений без офіційного виклику в прокуратуру, що порушує чинні норми, хоча попередньо його адвокат погодив із прокуратурою Києва, що Мосійчук з'явиться до них у понеділок, 1 квітня.

Мосійчук додав, що, приїхавши додому, виявив у себе на дверях прикріплений скотчем виклик до прокуратури.

Прес-служба Держрезерву

"Сьогоднішнє вручення обвинувального акта ніяк крім цирк-шоу назвати не можу. Такий номер є черговим доказом того, що справа ангажована, а ставлення прокурори Києва до справи й особисто до мене упереджене", — вважає Мосійчук.

Прес-служба Держрезерву

Прес-служба Держрезерву

Вадим Мосійчук АСН

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