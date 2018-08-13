Справа на 200 тисяч: колишнього топ-чиновника випустили із СІЗО

Екс-заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, якого затримали 9 серпня, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу.

За словами захисника Миколи Орєховського, заставу за підозрюваного внесли друзі. Про це пише Insider, власником якого є Тамразов.

Сума застави становить 3 мільйони гривень.

Олексій Тамразов

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Тепер Тамразов має носити електронний браслет і здати закордонний паспорт. На даний момент браслет на нього ще не надягли. Оріховський пояснив, що апеляцію на рішення вже готують. Але поки суд оголосив лише коротке рішення, без мотивувальної частини.

Адвокати наполягають, що їхнього підзахисного не мали права взяти під варту лише коротким рішенням, в якому відсутня аргументація суду. Тому перша апеляція стосуватиметься саме арешту, який, на думку захисту, був незаконним.

Після оголошення 14 серпня повного, мотивованого рішення захист подасть ще одну апеляцію вже на нього і доводи суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тамразов був затриманий у ході спільної операції Генінспекціі ГПУ та СБУ. Його звинувачують у спробі давання хабара прокурору ГПУ в розмірі 200 тис. дол. за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

10 серпня Тамразова відправили під арешт терміном на 60 днів із правом внесення застави.