Справа Мартиненка отримала новий поворот: опубліковані викривальні документи

У Шевченківському суді Києва показали документи, що свідчать про те, що екс-надеп ( "Народний фронт") Микола Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати з "Енергоатому" на загальну суму в 6,5 млн євро.

Їх продемонстрував прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко колегії суддів. У паперах прямо вказано, що Мартиненко є бенефіціарним власником панамської компанії Bradcrest Investments, яка, за даними офіційного слідства, по декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала відкати на українському підряді "Енергоатому" на загальну суму в 6,5 млн євро ( еквівалент 70 млн гривень на момент транзакцій), передає "Радіо Свобода".

Зокрема, сторона звинувачення представила форму ідентифікації бенефіціара з швейцарського банку Fortis Banque (Suisse) SA, у якому Bradcrest Investments мала свій рахунок. У ній вказано прізвище екс-депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка як кінцевого власника компанії.

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Микола Мартиненко з адвокатом Радіо Свобода

У кінці документу стоїть його підпис, а також підпис Павла Скаленка, якого також підозрюють у причетності до заволодіння коштами НАЕК "Енергоатом". У ЗМІ Скаленка також називають "правою рукою" Мартиненка.

У цих швейцарських документах також фігурує копія паспорта Мартиненка.

Прокурор, який представляв ці документи в суді, зазначив, що вони були вилучені з банків швейцарською стороною і отримані у відповідь на запит про міжнародно-правову допомогу.

У відповідь захисники екс-депутата заявили, що Мартиненко такі документи в банк не подавав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада детективи НАБУ вручили повістку Мартиненку про виклик на допит. До цього Центр протидії корупції повідомив, що екс-нардеп відмовився брати повістку і викинув її на підлогу.

21 квітня 2017 рік сторона звинувачення зажадала від суду взяти Мартиненка під варту або під заставу в 300 млн гривень. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявляв, що екс-нардепу загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі. Він також розповів, що докази у справі екс-нардепа збиралися більше року.

Пізніше стало відомо, що Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органів відразу декількох європейських країн. Один із епізодів стосується Швейцарії. Зокрема, передбачається, що контрольована Мартиненком компанія отримувала "відкати" за сприяння чеській компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП "НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років.

10 грудня Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів Мартиненка про визнання неприпустимими доказів, отриманих від Швейцарії на USB флеш-накопичувачі.