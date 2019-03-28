Справа Курченка: ГПУ оголосила підозри оточенню Порошенка — ЗМІ

Генеральна прокуратура України завершила розслідування проти олігарха Сергія Курченка. У зв'язку з цим вона оголосила підозри й екс-голові Адміністрації президента Борису Ложкіну, і колишньому голові Національного банку Валерії Гонтарєвій, і чинному заступнику голови Адміністрації президента Олексію Філатову.

Всіх їх нібито підозрюють у причетності до відмивання мільярдів гривень "сім'ї" Віктора Януковича, пише Forum Daily.

Сергій Курченко "Радіо Свобода"

"Судячи з документів, які є у розпорядженні редакції, Генпрокуратура України нарешті завершила розслідування злочинів олігарха Сергія Курченка. Члену "сім'ї" Януковича інкримінують насправді жахливі розкрадання: зокрема, шляхом підроблення документів і різних фінансових махінацій у "Нафтогазу України", "Укрнафти" і "Укргазвидобування" він вкрав скрапленого газу та грошей на суму понад 2 млрд грн (за курсу приблизно 8 грн/$), також у "Нафтогазу", за версією слідства, Курченко відібрав 5 млрд гривень", — йдеться в статті.

За даними журналістів, під розслідування справи Курченка потрапив і одіозний екс-міністр екології Микола Злочевський. Прокуратура винесла йому підозру "за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмиванню) коштів на суму $36 млн" під час здійснення операцій купівлі-продажу Херсонської нафтоперевалки, а також фінансових операцій з використанням компаній Burisma Holdings Limited. Нагадаємо, що членами її ради директорів є син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер Байден, екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, пасинок екс-держсекретаря Джона Керрі Девон Арчер й інші. Також схеми Злочевського стосувалися oфшорних компаній Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, Rosemont Seneca Bohai LLC, де Хантер Байден є бенефіціаром.

У не менш суттєвих фінансових зловживаннях, за даними американського ЗМІ, підозрюються Ложкін, Гонтарєва і Філатов. Фігурантами справи також є співвласники інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк. Уточнюючи, автори матеріалу підкреслили, що Гонтарєву разом зі Стеценком підозрюють у "сприянні злочинної організації і сприянні в незаконному заволодінні чужим майном" — грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2,069 млрд грн, шляхом укладення АТ "Брокбізнесбанк" липових договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з "Аграрним фондом" за договорами прямого РЕПО з Національним банком.

Валерія Гонтарєва Finclub.net

Екс-голові Адміністрації президента Ложкіну і заступнику голови Адміністрації президента Філатову оголосили підозру за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) грошових коштів в розмірі понад $440 млн, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній "Український Медіа Холдинг".

Фактично, за версією слідчих ГПУ, зазначені особи забезпечили легалізацію і виведення з-під арешту значних капіталів і активів Курченка.

Усього на сьогодні в рамках розслідувань злочинів оточення колишнього президента-утікача Віктора Януковича оголосили підозри 98 особам, в тому числі, 12 вищим посадовим особам центральних органів виконавчої влади, а також Нацбанку і шістьом керівникам обласних держадміністрацій.

Борис Ложкін LIGA.net

Новини АМКУ оштрафував олігарха Курченка на велику суму

OBOZREVATEL зв'язався з ГПУ для отримання детальної інформації щодо цієї резонансної справи. Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган пообіцяла надати детальний коментар найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше All Jazeera, посилаючись на судове рішення Краматорського районного суду, заявляла, що інвестиційна компанія ICU, раду директорів якої очолювала Гонтарєва, нібито допомагала екс-президенту Віктору Януковичу вивести з України $1,5 мільярда в період з 2012 по 2014 роки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся