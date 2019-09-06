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8 вересня • оновлено в 11:20
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"Справа кількох годин": адвокат підтвердив обмін між Україною і Росією

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Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією почнеться в найближчі години.

Таку інформацію повідомив "Інтерфаксу" адвокат росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін.

"Я хочу сказати, що через кілька годин ми побачимо обмін", - сказав він.

Валентин Рибін

Валентин Рибін

При цьому Рибін не став розкривати формат, за яким буде проходити процедура звільнення.

Також адвокат підкреслив, що Україна відмовляється видавати росіянина Руслана Гаджиєва, що знаходиться в списках та все ще залишається в СІЗО і не доставлений в пункт обміну.

"Ми зробили все, щоб Україна надала цю людину на обмін, він був у списку, щодо нього були надані всі юридичні процедури. Зараз ми не розуміємо, що відбувається і чому Руслана Гаджієва не було доставлено в пункт обміну", - сказав він.

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Рибін не виключив, що Гаджиєва ще можуть встигнути привезти в пункт обміну, "але це тільки в тому випадку, якщо Росія проявить характер".

"У нас в запасі ще кілька годин і, повірте, час тане на очах", - сказав він.

Адвокат повідомив, що пов'язує відмову видавати росіянина з "політичною грою всередині України".

"Я впевнений, що Володимиру Зеленському не надали повний список людей, які підлягають помилуванню", - зазначив захисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рибін заявляв, що президент України Володимир Зеленський помилував 12 осіб, переговори про обмін яких ведуть Київ і Москва, проте процес нібито може зірватися через Гаджиєва.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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