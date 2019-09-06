"Справа кількох годин": адвокат підтвердив обмін між Україною і Росією

Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією почнеться в найближчі години.
Таку інформацію повідомив "Інтерфаксу" адвокат росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін.
"Я хочу сказати, що через кілька годин ми побачимо обмін", - сказав він.
Валентин Рибін
При цьому Рибін не став розкривати формат, за яким буде проходити процедура звільнення.
Також адвокат підкреслив, що Україна відмовляється видавати росіянина Руслана Гаджиєва, що знаходиться в списках та все ще залишається в СІЗО і не доставлений в пункт обміну.
"Ми зробили все, щоб Україна надала цю людину на обмін, він був у списку, щодо нього були надані всі юридичні процедури. Зараз ми не розуміємо, що відбувається і чому Руслана Гаджієва не було доставлено в пункт обміну", - сказав він.
Рибін не виключив, що Гаджиєва ще можуть встигнути привезти в пункт обміну, "але це тільки в тому випадку, якщо Росія проявить характер".
"У нас в запасі ще кілька годин і, повірте, час тане на очах", - сказав він.
Адвокат повідомив, що пов'язує відмову видавати росіянина з "політичною грою всередині України".
"Я впевнений, що Володимиру Зеленському не надали повний список людей, які підлягають помилуванню", - зазначив захисник.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рибін заявляв, що президент України Володимир Зеленський помилував 12 осіб, переговори про обмін яких ведуть Київ і Москва, проте процес нібито може зірватися через Гаджиєва.
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