Справа Гандзюк: суд дещо послабив умови запобіжного заходу Мангеру

Шевченківський районний суд Києва дещо послабив умови запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, фігуранту справи про вбивство активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Тепер він може переміщатися в межах Херсонської області з електронним браслетом.
Як повідомили в Генеральній прокуратурі України агентству "Інтерфакс Україна" в п'ятницю, 31 травня, "запобіжний захід Мангеру продовжено до 1 липня".
"В. Мангер зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді на першу вимогу в певний час, а в разі зміни місця проживання – повідомляти їм про це", – написав у своєму Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.
Владислав Мангер
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Також він вказав, що підозрюваного зобов'язали здати на зберігання паспорт та інші документи, що дозволяють залишати межі України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого чолі Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер у свою чергу відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був ыз нею знайомий.
Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави. 15 лютого заставу було внесено і його випустили з СІЗО.
Також Владислав Мангер пройшов поліграф. Але прокуратура не прийме дані результати проходження детектора брехні, оскільки обстеження проводилося не в спеціалізованій установі.
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