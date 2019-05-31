Справа Гандзюк: суд дещо послабив умови запобіжного заходу Мангеру

Шевченківський районний суд Києва дещо послабив умови запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, фігуранту справи про вбивство активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Тепер він може переміщатися в межах Херсонської області з електронним браслетом.

Як повідомили в Генеральній прокуратурі України агентству "Інтерфакс Україна" в п'ятницю, 31 травня, "запобіжний захід Мангеру продовжено до 1 липня".

"В. Мангер зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді на першу вимогу в певний час, а в разі зміни місця проживання – повідомляти їм про це", – написав у своєму Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

Владислав Мангер Вести

Також він вказав, що підозрюваного зобов'язали здати на зберігання паспорт та інші документи, що дозволяють залишати межі України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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