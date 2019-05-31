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Справа Гандзюк: суд дещо послабив умови запобіжного заходу Мангеру

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Шевченківський районний суд Києва дещо послабив умови запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, фігуранту справи про вбивство активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Тепер він може переміщатися в межах Херсонської області з електронним браслетом.

Як повідомили в Генеральній прокуратурі України агентству "Інтерфакс Україна" в п'ятницю, 31 травня, "запобіжний захід Мангеру продовжено до 1 липня".

"В. Мангер зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді на першу вимогу в певний час, а в разі зміни місця проживання – повідомляти їм про це", – написав у своєму Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

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Владислав Мангер

Владислав Мангер

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Також він вказав, що підозрюваного зобов'язали здати на зберігання паспорт та інші документи, що дозволяють залишати межі України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Владислав МангерКатерина Гандзюк
Місце
УкраїнаКиїв
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