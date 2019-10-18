Справа екснардепа Пашинського: суд ухвалив нове рішення

У п'ятницю, 18 жовтня, Апеляційний адміністративний суд Києва залишив під вартою екснардепа Сергія Пашинського.
Судове засідання тривало два дні, у підсумку суддя продовжив арешт у СІЗО до 4 грудня, передає "theБабель".
Зазначається, що підтримати підсудного прийшли ексголова Верховної Ради Андрій Парубій, депутат Микола Княжицький, екснардепи Тетяна Чорновіл, Андрій Тетерук і колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Всього 14 чинних та колишніх державних посадовців прохали віддати Пашинського на поруки.
Той зі свого боку вважає, що йому загрожує небезпека.
"Захист забороняє мені це коментувати, але я вважаю, що загроза моєму життю існує", – зазначив він.
Додамо, що під час судового процесу адвокати Пашинського наполягали про перенесення справи з Печерського до Шевченківського суду Києва, адже Державне бюро розслідувань розташоване саме в тому районі столиці.
Сергій Пашинський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням.
Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без ввімкнених габаритів, через що і виникла сварка.
Крім того, він запевняв, що здійснив попереджувальний постріл у повітря і вже нібито після цього нетверезий чоловік вдарив його пляшкою по голові.
Водночас Хімікус спростував цю версію, зазначивши, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський направив пістолет відразу в груди і вистрілив, що підтвердила експертиза.
У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте в грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.
У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв Пашинський, оголосили підозру в хуліганстві.
Під час стрілянини по Хімікусу Пашинський застосував нагородну зброю – Glock 19 калібру 9 мм.
У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіціі роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, аби остаточно поховати справу проти нього.
4 жовтня ДБР оголосило Пашинському про підозру.
7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв Сергія Пашинського під варту до 4 грудня без права внесення застави.
Генпрокурор України Руслан Рябошапка не виключив, що проти Пашинського можуть бути зареєстровані нові кримінальні виробництва.
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