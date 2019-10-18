Справа екснардепа Пашинського: суд ухвалив нове рішення

У п'ятницю, 18 жовтня, Апеляційний адміністративний суд Києва залишив під вартою екснардепа Сергія Пашинського.

Судове засідання тривало два дні, у підсумку суддя продовжив арешт у СІЗО до 4 грудня, передає "theБабель".

Зазначається, що підтримати підсудного прийшли ексголова Верховної Ради Андрій Парубій, депутат Микола Княжицький, екснардепи Тетяна Чорновіл, Андрій Тетерук і колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Всього 14 чинних та колишніх державних посадовців прохали віддати Пашинського на поруки.

Той зі свого боку вважає, що йому загрожує небезпека.

"Захист забороняє мені це коментувати, але я вважаю, що загроза моєму життю існує", – зазначив він.

Додамо, що під час судового процесу адвокати Пашинського наполягали про перенесення справи з Печерського до Шевченківського суду Києва, адже Державне бюро розслідувань розташоване саме в тому районі столиці.

Сергій Пашинський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся