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18 жовтня • оновлено в 14:49
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Справа екснардепа Пашинського: суд ухвалив нове рішення

15.6т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 18 жовтня, Апеляційний адміністративний суд Києва залишив під вартою екснардепа Сергія Пашинського.

Судове засідання тривало два дні, у підсумку суддя продовжив арешт у СІЗО до 4 грудня, передає "theБабель".

Зазначається, що підтримати підсудного прийшли ексголова Верховної Ради Андрій Парубій, депутат Микола Княжицький, екснардепи Тетяна Чорновіл, Андрій Тетерук і колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Всього 14 чинних та колишніх державних посадовців прохали віддати Пашинського на поруки.

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Той зі свого боку вважає, що йому загрожує небезпека.

"Захист забороняє мені це коментувати, але я вважаю, що загроза моєму життю існує", – зазначив він.

Додамо, що під час судового процесу адвокати Пашинського наполягали про перенесення справи з Печерського до Шевченківського суду Києва, адже Державне бюро розслідувань розташоване саме в тому районі столиці.

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Стрільба за участю Пашинського
Особа
Сергій Пашинський
Місце
Україна
Тег
Апеляційний суд Києва
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Богун Иван
Богун Иван
По сообщениям жителей Василькова, Хомичус отъявленный хулиган, державший в напряжении весь город, Устраивая провокационные столкновения автомобилей с целью шантажа.для получения откупных. Пользуясь связями в полиции, благодаря тому, что его отец бывший начальник Лукъяновского учреждения, из-за чего следователем было просто нагло заволокичено дело о хулиганстве Хомичуса! Новый Генпрокурор Рябошапка также не отличается чувством справедливости.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Бля, да кому этот Пашинский нужен.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Как же эта гни-да за свою жизнь боится, а когда чужие отнимал не боялся ? Обратите внимание кто явился этого недочеловека на поруки брать: Парубий, Дурчинов, а почему ? Наверняка убийца много знает и эти члены ОПГ боятся, что взболтнёт лишнего !
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