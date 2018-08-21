Справа Єфремова: в ГПУ взялися за "шишок"-регіоналів Луганщини. Названі імена

Печерський районний суд Києва дав Генпрокуратурі дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо колишніх керівників Луганської області та екс-нардепа, які підозрюються у злочинах, скоєних із колишнім главою фракції партії регіонів Олександром Єфремовим.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, заочне розслідування буде проводитися стосовно колишнього голови Луганської обласної ради Валерія Голенка, його першого заступника Євгена Харіна, мера Луганська Сергія Кравченка і його першого заступника Маноліса Пілавова.

У Генпрокуратурі наголосили, що зібрали достатньо доказів для проведення спецрозслідування. Йдеться про тяжкі злочини, скоєні в першій половині 2014 року спільно з Олександром Єфремовим, якого судять за державну зраду.

Їм інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 5 ст. 27 (пособництво злочину), ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) КК.

Наразі колишні чиновники перебувають у розшуку.

Нагадаємо, Олександра Єфремова судять у Старобільському районному суді Луганської області. Він знаходиться під вартою і 10 серпня йому в черговий раз продовжили арешт на два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єфремов назвав кілька пунктів, які б допомогли уникнути війни на Донбасі.