Справа Бабченка: опублікований повний "розстрільний список" із 47 журналістів і блогерів

У мережі з'явився список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією СБУ, загрожує смерть від рук кілерів.

Список опублікувало видання "Страна".

Як стверджує джерело видання в СБУ, дані списки підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман нібито передав своєму "куратору Дмитру" у контррозвідці ще 21 травня 2018 року.

Нагадаємо, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" "вбивці".

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ із затримання замовника вбивства журналіста.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що крім замаху на Бабченка у Києві, злочинні угруповання планували вбивства ще 47 осіб.