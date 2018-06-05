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Справа Бабченка: опублікований повний "розстрільний список" із 47 журналістів і блогерів

13.9тЧитати новину російською

У мережі з'явився список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією СБУ, загрожує смерть від рук кілерів.

Список опублікувало видання "Страна".

Як стверджує джерело видання в СБУ, дані списки підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман нібито передав своєму "куратору Дмитру" у контррозвідці ще 21 травня 2018 року.

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Нагадаємо, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" "вбивці".

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ із затримання замовника вбивства журналіста.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що крім замаху на Бабченка у Києві, злочинні угруповання планували вбивства ще 47 осіб.

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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
ОМГ, кто все эти люди?
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Кому нужны эти клоуны? Кто их вообще знает????????? Страна лимония такие и спецслужбы! Хохлы, ваши СБУ и прочая шушера и образования то специального не имеет, а должности получили за умение в Киев сало баулами возить и умение "работать" своим шершавым язычком! Смешно!
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