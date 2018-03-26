Справа №1: НАБУ і САП звинуватили в "руйнівній помилці"

Антикорупційні органи України здійснили руйнівну помилку і фактично самоусунулися від корупційної справи №1.

Про це пише у своїй статті для ZN.UA екс-перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак.

На думку автора, влада була зацікавлена ​​в повному контролі над справою "чорної бухгалтерії" соратників екс-президента Віктора Януковича, оскільки незалежне розслідування загрожувало існуванню політичної еліти. А Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не хотіло "возитися" з ним, оскільки розслідування вимагало серйозних зусиль і не обіцяло швидких піар-дивідендів. Тому за відсутності законних підстав справа була передана в Генеральну прокуратуру.

"Це при тому, що зазначена справа стосується основ політичної корупції в Україні та за її допомогою можна серйозно "почистити" політичну верхівку. Однак НАБУ і САП самоусунулися від розслідування корупційної справи №1 і таким чином фактично сприяли її "похованню", - відзначає він .

Як повідомляв "Обозреватель", у січні поточного року стало відомо, що людина, яка видавала готівку по "амбарний книзі" Партії регіонів, загинула.