"Сподіваюся, її не звільнять": Цимбалюк спіймав пропагандистку Кремля на жорсткому проколі через Україну

Пропагандистка російського телеканалу "Звезда" на брифінгу з генсеком ОБСЄ Томасом Гремінгером назвала українських добровольців ополченцями. Таким чином, вона визнала, що терористи "Л/ДНР" є не "ополченцями", а окупантами чужої землі.

На цей нюанс звернув увагу у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Український доброволець

"Як же вона сказала – "озброєні київські ополченці". У цьому весь сенс. Сподіваюся, цю дівчину після цього не звільнять. Тому що давайте-но розберемо, що означають слова. Добровольці – їх якраз можна назвати ополченцями. Тому що це люди, які сприяють своїй армії, не чужій. Можете подивитися це в будь-якому тлумачному словнику російської мови", – зазначив він.

"Тоді виникає питання: а з ким же воюють наші ополченці-добровольці і, звичайно, ЗСУ? Правильно – це люди, які сприяють армії ворожої країни – Росії. І є вони не "ополченці", а колаборанти", – додав Цимбалюк, пояснюючи жорсткий прорахунок путінської пропагандистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк спіймав голову Ради Федерації РФ Валентину Матвієнко на випадковому зізнання у вторгненні Росії на Донбас. Вона зазначила, що створення помісної православної церкви в Україні виллється в громадянську війну. На думку Цимбалюка, таким чином політик країни-агресора зруйнувала міф про те, що в Україні нібито вже п'ятий рік йде "громадянська війна".

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