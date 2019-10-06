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6 жовтня • оновлено в 17:55
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"Сподіваюся, доїду!" Харків'ян розлютив водій-любитель соцмереж. Відео

3.5т Читати матеріал російською

У Харкові водій маршрутки № 278 сидів у соціальних мережах через телефон прямо під час руху.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Ху*вый Харьков" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що інцидент стався в суботу, 5 жовтня, близько 9 ранку. У маршрутці в цей час перебували пасажири. "Сподіваюся, доїду", – написав автор відео.

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Маршрутчик

Маршрутчик

Скрін відео

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Місце
Україна Харків
Теги
водій маршрутки маршрутка мобільний телефон видео
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