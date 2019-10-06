"Сподіваюся, доїду!" Харків'ян розлютив водій-любитель соцмереж. Відео

У Харкові водій маршрутки № 278 сидів у соціальних мережах через телефон прямо під час руху.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Ху*вый Харьков" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що інцидент стався в суботу, 5 жовтня, близько 9 ранку. У маршрутці в цей час перебували пасажири. "Сподіваюся, доїду", – написав автор відео.

Маршрутчик Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!