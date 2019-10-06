"Сподіваюся, доїду!" Харків'ян розлютив водій-любитель соцмереж. Відео

У Харкові водій маршрутки № 278 сидів у соціальних мережах через телефон прямо під час руху.
Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Ху*вый Харьков" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Уточнюється, що інцидент стався в суботу, 5 жовтня, близько 9 ранку. У маршрутці в цей час перебували пасажири. "Сподіваюся, доїду", – написав автор відео.
Маршрутчик
Скрін відео
Як писав OBOZREVATEL:
Нещодавно по Україні прокотилася хвиля масштабних ДТП за участю вантажівок і автобусів. Зокрема, тільки 24-25 вересня в країні сталося чотири подібних аварії, в яких постраждало багато людей.
За сім місяців нинішнього року в Києві сталося більше 22 тис. ДТП, із яких 1,2 – із постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.
Загалом за вісім місяців 2019 року в Україні сталося понад 100 тис. аварій, в яких загинули 1 991 особа та 20 218 осіб отримали травми.
Це на 4–7 відсотків вище, ніж за аналогічний період минулого року.
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