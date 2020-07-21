Справжнє ім'я луцького терориста, який 21 липня захопив автобус з людьми, – Кривош Максим Степанович.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, він народився 6 листопада 1975 року в селищі Гай Оренбурзької області Російської Федерації. Прописаний він офіційно в місті Дубно.

Чоловік відсидів кілька термінів в місцях позбавлення волі – в 18 років у виправній колонії в Дрогобичі, а потім в Сокальській виправній колонії. В цілому він перебував у в'язниці 10 років за скоєння низки тяжких злочинів. Там він написав свою книгу "Філософія злочинця".

17.06.1994 – Луцький міський суд Волинської області – ст.142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство) ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).

07.11.2005 – Луцький міськрайонний суд Волинської області – ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, террорист вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали й виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.

Відомо, що чоловік зробив кілька пострілів з автобуса і викинув гранату, але вона не здетонувала, поки силовики сподіваються, що жертв немає.

Інформація про кількість зброї у терориста – уточнюється. Поліція вже встановила контакт з частиною родичів тих, хто в заручниках.

Спливло справжнє ім'я луцького терориста: він народився в Росії Facebook Антона Геращенка

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