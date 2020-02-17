Як зарплата за 20 років: спливли елітні квартири й авто топчиновника нової митниці

Глава Енергетичної митниці ДФС України Андрій Хом'як задекларував на маму-пенсіонерку елітне авто та квартири в престижних київських новобудовах.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Наші гроші". Сюжет був оприлюднений 17 лютого на YouTube-каналі BIHUS info (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Спливло майно глави Енергетичної митниці Андрія Хом'яка Колаж

Розслідувачі зазначили, що Енергетична митниця збирає третину всієї української митної служби – близько 111 мільярдів гривень на рік.

Увагу на статки митника журналісти звернули ще в 2017 році, коли він був не керівником, а лише заступником.

Андрій Хом'як Скрін відео

За кілька місяців до виходу на пенсію на маму Хом'яка оформили новий KiaSorento, який тоді коштував близько 40 тисяч доларів. Їздив на ньому, як стверджують журналісти, сам митник.

Відомо, що до виходу на пенсію жінка очолювала відділ контролю за фінансовими установами в податковій.

KiaSorento, оформлений на маму Хом'яка Скрін відео

Також їй подарували однокімнатну квартиру в бізнес-класовій новобудові. На той момент житло, за даними розслідувачів, обійшлося в приблизно 60 тисяч доларів. Подарунок жінці зробила односельчанка батька Хом'яка.

Будинок, квартиру в якому мама чиновника отримала в подарунок Скрін відео

Жінка, яка подарувала квартиру, відмовилася давати журналістам коментар Скрін відео

Пізніше матір нинішнього глави Енергетичної митниці придбала ще одну квартиру в ЖК "Французький квартал" на більш ніж 100 квадратів (вартість – не менше 150 тисяч доларів).

ЖК "Французький квартал" Скрін відео

Журналісти розрахували, що вартість цих двох задекларованих квартир і машини порівнянна із зарплатою матері Хом'яка за 20 років.

Сам же чиновник, судячи з декларації, має у власності лише старий гараж у Києві.

Розмір задекларованих зарплат Андрія Хом'яка Скрін відео

Крім того, влітку 2018 року на 70-річну тещу Хом'яка оформили двокімнатну квартиру в київському ЖК "Французький квартал". Ринкова вартість житлоплощі – близько 150 тисяч доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про нового начальника об'єднаної Галицької (колишньої Львівської) митниці Володимира Цабака, який їздить на цілому автопарку розкішних авто.

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