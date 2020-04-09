"Віджали" ГЕС і продали електроенергію: спливла причетність Баканова до гучного кримінального розслідування

Дві фірми дружини нинішнього глави Служби безпеки України Івана Баканова Оксани Лазаренко фігурували у кримінальній справі, що стосується виведення Богуславської і Дибинецьких ГЕС у приватну власність.

Про це свідчить постанова Солом'янського райсуду Києва від 8 червня 2011 року.

За деякими даними, безпосередньо сам Баканов також був фігурантом розслідування кримінальної справи №637 про розкрадання 3,8 млн грн підконтрольними йому компаніями "Енерготек" та "Екоінвест" (за ч.5 ст. 191 КК України). Розслідував цю справу слідчий відділ ГУ СБУ в Києві та Київській області.

До виведення Богуславської і Дибинецьких ГЕС нібито причетний колишній партнер Баканова Олександр Бєляєв, дружина якого – Світлана Бєляєва – керувала компанією "Екоінвест".

Як стверджували слідчі, саме "Екоінвесту" чиновники Київобленерго за домовленістю зі співробітниками ФДМУ в подальшому продали устаткування ГЕС.

"Афера" тривала з 2008 до 2010 року. І крім крадіжки майна, також за інформацією слідства, в цей час була незаконно продана електроенергія, вироблена двома ГЕС, на суму 2,6 млн гривень.

Надалі кримінальну справу №637 від СБУ нібито було передано в МВС для закриття. Джерела стверджують, що так і сталося – тепер справу "поховано" в Кагарлицькому районному відділі Нацполіції в Київській області.

Глава СБУ Іван Баканов ssu.gov.ua

Крім того, колишні партнери Баканова Олександр Бєляєв та Андрій Наумов нібито причетні до схем контрабанди сигарет і підакцизних товарів.

Вказується, що відразу після призначення на посаду Баканов привів у службу Бєляєва (тіньовий офіс) із Наумовим (начальник внутрішньої безпеки СБУ). Згодом Наумов нібито створив у рядах внутрішньої безпеки окремий підрозділ, який займається охороною контрабандних потоків.

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