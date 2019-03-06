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Співробітниця "Укрпошти" на Закарпатті попалася на крупному шахрайстві

3.3тЧитати матеріал російською

Співробітниця Закарпатської дирекції "Укрпошти" здала в ломбарди комп'ютерне обладнання компанії на загальну суму понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Всього правоохоронцям відомо про 36 таких епізодів, скоєних 44-річною жителькою Ужгорода з березня по листопад 2018 року.

Наразі досудове розслідування завершено, до суду направлено обвинувальний акт. Колишню працівницю підприємства звинувачують у розтраті понад 1 млн гривень майна.

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Дії обвинуваченої кваліфіковані за ч.1 та ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата чужого майна, яке перебувало в її веденні, вчинене повторно.

За скоєне передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, із позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Співробітниця "Укрпошти" на Закарпатті попалася на крупному шахрайстві

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Луцьку в одному з відділень "Укрпошти" касирка відмовилася обслуговувати клієнта українською мовою.

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Місце
УкраїнаУжгород
Теги
Укрпошташахраїскандали
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
А куди поділись всі коментарії? Їх було вісім чи дев ять. Я тількі що писав і вже нічого немає. Так, зрозумів причину. Там якійсь-то кремлебот натякував про російську мову Авакова. обоз служити!
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